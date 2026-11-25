L'ancien coéquipier de Virgil Van Dijk, Jonas Ivens, revient sur leur période à Groningue. Il détaille le talent précoce et la mentalité qui ont fait de lui un leader mondial.

La rencontre a eu lieu au Qatar lors de la Coupe du monde des moins de dix-sept ans, mais c'est une relation bien plus ancienne qui lie l'ancien défenseur néerlandais Jonas Ivens au capitaine de Liverpool. Avant de se reconvertir en manager et d'entraîner Bruges puis Monaco, Jonas Ivens a partagé les terrains de Groningue au début des années deux mille dix. C'est là-bas, au sein de la défense adverse, qu'il a directement observé l'ascension fulgurante du jeune Virgil Van Dijk, alors âgé de dix-huit ans.

La concurrence directe chez les jeunes de Willem II

Le profil du Néerlandais était déjà celui d'un Batave classique : il arrivait des catégories jeunes de Willem II avec une confiance en lui souvent perçue comme de l'arrogance. Jonas Ivens, qui avait vingt-six ans à l'époque, admet ne pas avoir de bons souvenirs de cette période de rivalité intense. Les deux joueurs se sont disputé la place de défenseur latéral droit dans une charnière à quatre, jouant environ quinze matches ensemble. Ivens reconnaît objectivement avoir perdu cette concurrence face à un talent supérieur, dotée d'une technique exceptionnelle et d'une audace rare.

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Une transformation physique suite à une appendicite

Avant de devenir le quatrième défenseur le plus cher de l'histoire du football avec un transfert de quatre-vingt-cinq millions d'euros vers Liverpool en deux mille seize, Virgil Van Dijk a dû surmonter des obstacles physiques majeurs. En deux mille douze, une opération de l'appendicite mal tourmente le laisse sur le banc pendant plusieurs mois. Cette période d'immobilité forcée devient un déclic psychologique crucial. Après avoir perdu huit à neuf kilogrammes pendant son séjour hospitalier, il utilise sa rééducation pour construire sa masse musculaire actuelle, développant une mentalité de vainqueur qui compensait son manque de rigueur initial.

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Un départ surprise vers le Celtic Glasgow

La reconversion de Virgil Van Dijk au Celtic Glasgow a surpris Jonas Ivens, qui s'attendait à ce qu'il rejoigne d'abord des clubs majeurs comme l'Ajax ou le PSV Eindhoven. Selon l'analyse d'Ivens, les clubs néerlandais ont attendu trop longtemps avant de reconnaître son potentiel réel, le poussant vers l'Écosse. Malgré ce choix inattendu, Ivens avait déjà identifié à Groningue que les qualités intrinsèques du défenseur lui permettraient d'atteindre le niveau mondial. Il soulignait alors sa capacité à relancer sous pression et son jeu de tête dominant, préfigurant son leadership actuel.

Un maintien au plus haut niveau à trente-cinq ans

Aujourd'hui, Jonas Ivens n'entretient plus de contacts directs avec son ancien rival, mais observe sa carrière de loin avec admiration. À trente-cinq ans, Virgil Van Dijk continue de prouver par ses performances quotidiennes qu'il se maintient à un niveau d'excellence rare dans le football moderne. Son parcours, de Willem II à Liverpool, démontre une évolution constante où la maturité a remplacé la nonchalance juvénile. Liverpool doit rester vigilant face à ce monument défensif qui incarne désormais la stabilité et la domination sportive.