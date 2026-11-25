L'Office des étrangers a refusé l'entrée en Belgique aux deux acteurs gazaouis. Philippe Dumoulin et Manu adaptent le spectacle pour porter leurs voix depuis la scène.

Le spectacle théâtral prévu en Belgique, centré sur l'exil et les traumatismes de deux artistes originaires de Gaza, a connu un changement majeur de dernière minute. L'Office des étrangers a systématiquement refusé l'octroi de visas d'entrée sur le territoire national aux deux comédiens gazaouis, Jamal Al-Rozzi et Hossam. Cette décision administrative a contraint la production à une adaptation urgente de la mise en scène pour maintenir la visibilité de leur histoire.

Une adaptation scénique d'urgence

L'absence physique des protagonistes centraux n'efface pas leur présence au cœur du dispositif narratif. À la place de leur présence physique, des vidéos enregistrées au Caire sont projetées, permettant aux spectateurs d'entendre leurs témoignages bruts et intimes. Ces enregistrements sont ensuite prolongés et interprétés sur scène par deux acteurs belges. Manu reprend le rôle de Jamal, tandis que Philippe Dumoulin incarne Hossam. Cette structure permet de préserver l'authenticité des paroles originales tout en assurant la tenue de la représentation annoncée.

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L'objectif initial de cette création était de permettre aux artistes d'exprimer directement ce qu'ils ont vécu lors de leur exil en Égypte. Ils devaient raconter ce déracinement profond et l'impossibilité actuelle d'un retour vers leur terre natale. En l'absence de leur présence physique, les comédiens belges jouent une partie de leurs textes personnels. Cette solution technique vise à ne pas censurer la parole des artistes gazaouis, malgré les barrières administratives imposées par les autorités.

Une histoire personnelle et intime

Pour Jamal Al-Rozzi et Hossam, cette pièce représente un moment charnière. Il s'agit de leur premier spectacle depuis le déclenchement de la guerre le 7 octobre 2023. Au-delà des chiffres officiels sur les destructions ou les morts, les artistes souhaitent mettre en lumière les conséquences invisibles du conflit sur les parcours de vie individuels. Ils abordent des thèmes comme la peur, l'incertitude permanente, la dépression et la perte d'humanité liée à la survie quotidienne.

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Jamal Al-Rozzi mentionne des exemples concrets de cette tragédie personnelle, comme le mariage de sa fille qui ne s'est pas déroulé comme il l'avait rêvé toute sa vie. Il s'agit de tous les moments perdus, de rêves brisés et de la douleur accumulée, même durant l'exil. Lors des préparations au Caire, les deux artistes ont dû dévoiler leurs douleurs les plus secrètes. Hossam qualifie cette expérience de thérapeutique, expliquant que partager ces vécus a permis d'évacuer un poids émotionnel considérable.

Sur scène, l'interprétation de leur propre vie diffère radicalement de leur pratique habituelle d'acteurs. Hossam explique que lorsqu'ils pleuraient, ils n'incarnaient pas un personnage fictif. Il était simplement lui-même, le père et l'homme confronté à la réalité. Cette approche brute a généré une charge émotionnelle submergeante, mais a aidé à la catharsis. Ils espèrent ainsi montrer aux spectateurs des réalités que les reportages journalistiques traditionnels ne peuvent pas captures.

Des témoignages sur la survie à Gaza

Les récits abordent aussi les conditions de vie désastreuses à Gaza. Hossam décrit des situations abyssales, comme des échanges avec son frère demandant de la tape pour réparer une tente qui fuit sous la pluie. La recherche d'une couverture pour se protéger du froid et de la pluie illustre une sauvagerie qui apparaît dans une situation de survie extrême. Ces détails visent à faire comprendre la perte d'humanité provoquée par l'accumulation des crises.

La musique joue également un rôle essentiel dans cette retransmission émotionnelle. Le chant vibrant d'Aïcha Haskal porte l'ensemble de la pièce, ajoutant une dimension artistique et spirituelle aux témoignages verbals. Jamal Al-Rozzi souligne que le théâtre est sa vie, son âme et son énergie. Être sur scène est une nécessité vitale pour exprimer ce qu'il ressent, même lorsque les circonstances extérieures s'y opposent.

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Un contexte politique tendu en Belgique

Le refus de visa s'inscrit dans une lignée de décisions administratives restrictives à l'égard des Palestiniens. En octobre, des artistes et délégations avaient déjà essuyé des refus similaires. L'Office des étrangers justifie ces décisions par la crainte d'un établissement durable sur le territoire belge. Cette logique bureaucratique crée une fracture dans le monde culturel et provoque une sentiment de honte parmi les organisateurs.

Philippe Dumoulin a connu Jamal et Hossam depuis trente ans. Il s'est rendu à Gaza à plusieurs reprises et les deux artistes ont régulièrement joué en Europe. La guerre a bouleversé cette dynamique. La production a dû rebondir rapidement pour trouver une manière de raconter cette histoire par le jeu théâtral. L'adaptation finale, mêlant vidéos et acteurs belges, reste fidèle à l'intention première : rendre visible l'invisible et porter la voix de ceux qui ne peuvent pas voyager.