Visite du Ministre Prévot en Chine : Renforcer les liens économiques tout en plaidant pour l'équité

Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, se rend en Chine pour une visite officielle visant à renforcer les relations bilatérales, à aborder les questions économiques cruciales telles que le déficit commercial et l'accès au marché, et à discuter de dossiers géopolitiques majeurs. La visite coïncide avec le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre la Belgique et la Chine.

La visite officielle du ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévot , en Chine , avec des étapes clés à Hong Kong , Shanghai , Hangzhou et Pékin , s'inscrit dans la continuité des échanges diplomatiques initiés lors de sa première rencontre avec son homologue chinois, Wang Yi , à Bruxelles en juillet 2025.

Cette mission diplomatique revêt une importance particulière puisqu'elle coïncide avec le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Belgique et la République populaire de Chine. Le ministre Prévot souligne avec force l'importance stratégique de la Chine sur la scène internationale : 'La Chine est un partenaire incontournable. Nos entreprises y sont présentes, nos intérêts y sont concrets, et les défis mondiaux – du climat à l’Ukraine en passant par l’Iran – ne se résoudront pas sans Pékin'.

Cependant, cette reconnaissance de l'importance de la Chine s'accompagne d'un appel à une relation plus équilibrée et transparente. La Belgique aspire à des règles du jeu équitables, un accès réel et non restreint au marché chinois, et un dialogue ouvert et franc, même sur les sujets sensibles et les points de divergence qui peuvent exister entre les deux pays.

Cette approche pragmatique vise à garantir que la coopération bilatérale profite pleinement aux entreprises belges et européennes, tout en respectant les principes fondamentaux du commerce international. La relation économique entre la Belgique et la Chine est déjà bien établie et significative. De nombreuses entreprises belges ont investi massivement en Chine, et réciproquement, un nombre croissant d'entreprises chinoises sont actives en Belgique, contribuant de manière substantielle à l'activité économique nationale.

On estime que plus de 400 entreprises à actionnariat majoritairement chinois opèrent actuellement en Belgique, créant entre 8000 et 10000 emplois directs et indirects. Un élément clé de cette relation est le corridor logistique reliant Hong Kong à Liège, via le hub de Cainiao situé à l'aéroport de Liège. Cette infrastructure stratégique positionne la Belgique comme une porte d'entrée privilégiée pour une part importante du commerce électronique chinois en Europe.

En 2025, les douanes de Liège ont traité plus d'un milliard de déclarations de commerce électronique, la grande majorité concernant des colis en provenance de Chine. Néanmoins, le cabinet du ministre Prévot insiste sur la nécessité de veiller à ce que ce développement ne se fasse pas au détriment de l'entrepreneuriat européen.

La Belgique soutient pleinement les efforts de la Commission européenne pour établir un cadre réglementaire plus équitable dans le domaine du commerce électronique, notamment par l'introduction potentielle d'un nouveau droit à l'importation de 3 euros et de frais de manutention supplémentaires de 2 euros, dont les détails sont encore en cours de discussion. Un des enjeux majeurs de la visite du ministre Prévot est la question du déficit commercial croissant de l'Union européenne avec la Chine, qui a atteint 360 milliards d'euros en 2025, marquant une augmentation de 18% en un an seulement.

La surcapacité industrielle chinoise et les distorsions de marché qui en découlent exercent une pression considérable sur les entreprises européennes, y compris les entreprises belges. Les entreprises belges signalent régulièrement des obstacles persistants tels qu'un accès limité au marché chinois, des procédures administratives opaques et un manque de protection adéquate de la propriété intellectuelle.

Le ministre Prévot s'engage à soulever ces préoccupations directement auprès de ses homologues chinois, en plaidant pour la réciprocité et des conditions de concurrence équitables, dans le cadre d'une approche coordonnée au niveau européen. Au-delà des questions économiques, la visite abordera également des dossiers géopolitiques importants, notamment la situation au Golfe et la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, sur lesquels la Belgique et la Chine partagent un intérêt commun pour la désescalade.

Concernant la guerre en Ukraine, la Belgique réaffirmera ses préoccupations quant au soutien économique que la Chine pourrait apporter à la Russie. Enfin, la question des droits humains sera abordée de manière directe, tant à Hong Kong avec les autorités locales qu'à Pékin





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