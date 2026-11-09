Visites domiciliaires en Belgique : la loi sur les étrangers en situation irrégulière contestée pour flou juridique

Des avocats belges dénoncent une loi autorisant les visites domiciliaires pour les sans-papiers. Ils craignent une atteinte à l'inviolabilité du domicile et un flou juridique dangereux pour les droits fondamentaux.

Les avocats spécialisés en droit des étrangers et en droit pénal émettent de sérieuses réserves constitutionnelles concernant la nouvelle loi autorisant les visites domiciliaires pour localiser des personnes en situation irrégulière. Ils estiment que le cadre législatif actuel ne respecte pas suffisamment le principe fondamental de l'inviolabilité du domicile garanti par la Constitution belge.

Un cadre légal jugé trop flou par les juristes

La Première ministre Bart De Wever et la ministre de l'Asile et de la Migration Anneleen Van Bossuyt ont présenté cette mesure lors de la fête annuelle de leur parti, la N-VA, le 20 septembre 2026 à La Panne. Selon leurs défenseurs, cette loi vise à renforcer le respect des décisions d'éloignement. Cependant, plusieurs avocats soulignent que le texte est relativement flou sur les conditions précises permettant de franchir le seuil d'une maison.

Also read Visites domiciliaires : le débat entre le MR et Amnesty International sur les garanties judiciaires

Lorsque l'avocate de la N-VA a analysé le texte, elle a indiqué que la loi ne spécifie pas clairement dans quel cas exact il est permis de défoncer une porte pour rechercher une personne sans-papiers. Pour qu'une telle atteinte soit constitutionnelle, une loi doit créer des exceptions au principe de protection du domicile, poursuivre un but légitime et être proportionnée. Les juristes craignent que le champ d'application ne soit trop large et imprévisible pour les citoyens.

Interprétation large de l'ordre public par l'Office des Étrangers

Nathalie Gallant, autre avocate membre du barreau, juge également que les conditions d'application de la loi sont trop générales. Bien que le texte précise qu'il s'agit de concernés par les étrangers n'ayant pas obtempéré à une décision définitive d'éloignement, l'interprétation de l'ordre public reste problématique. Elle note qu'un étranger sur deux en Belgique a une famille en ordre de séjour qui vit ici.

Advertisement

Un autre critère crucial pour appliquer cette loi est l'atteinte à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Or, l'Office des étrangers considère qu'un flagrant délit de vol d'un produit d'alimentation dans un magasin constitue déjà une atteinte à l'ordre public. Cette définition élargie pourrait donc donner lieu à de nombreuses interventions au domicile des citoyens, soulevant des inquiétudes sur les libertés individuelles.

Une procédure sans contrôle judiciaire effectif

Un troisième problème majeur réside dans l'absence de recours possible pour la personne visée par la visite domiciliaire. Le caduque l'accord obligatoire d'un juge d'instruction pour autoriser la perquisition est remplacé par une procédure administrative. L'Office des étrangers peut déposer une requête unilatérale sans que l'étranger concerné soit au courant.

De plus, l'étranger ne peut pas être défendu par un avocat dans cette phase initiale de la procédure. Le juge d'instruction ne mène aucune enquête approfondie sur les faits. Il reçoit simplement un dossier papier où on lui indique qu'il faut aller chercher cette personne. Comme il n'y a pas de recours, cette personne ne pourra pas se défendre contre les accusations ou la procédure qui s'engage contre elle.

Avenir de la législation

La situation actuelle crée un déséquilibre entre les objectifs de l'État et les garanties juridiques des personnes concernées. Les avocats continuent de plaider pour une reformulation du texte afin de respecter scrupuleusement les standards constitutionnels et les droits de la défense. Des débats juridiques pourraient s'intensifier à l'avenir pour clarifier ces points sensibles.