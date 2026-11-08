Visites domiciliaires : le débat entre le MR et Amnesty International sur les garanties judiciaires

La Chambre a validé la loi sur les visites domiciliaires pour les étrangers en situation irrégulière. Le MR défend le rôle du juge tandis qu'Amnesty International conteste la constitutionnalité du texte.

La Chambre des représentants a approuvé vendredi matin le projet de loi relatif aux visites domiciliaires proposé par la ministre de l'Asile, Anneleen Van Bossuyt, membre du N-VA. Cette validation intervient après dix heures de débats parlementaires intenses, marquant une étape clé dans la réforme du traitement des étrangers concernés par un ordre de quitter le territoire. Le texte introduit une procédure spécifique permettant à l'Office des étrangers de requérir une arrestation dans un domicile privé sous conditions strictes.

Mécanisme légal et garde-fous judiciaires

L'autorisation préalable d'un juge d'instruction constitue le pilier central de ce dispositif législatif. Cette mesure vise à protéger les droits fondamentaux des citoyens en imposant un contrôle judiciaire indépendant avant toute intervention policière au sein d'une résidence privée. Pour que cette visite domiciliaire soit légale, plusieurs critères cumulatifs doivent être respectés simultanément par les autorités compétentes.

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En premier lieu, l'étranger visé doit avoir refusé de coopérer activement à son propre éloignement du territoire belge. Ensuite, il doit exister des motifs raisonnables et objectifs de considérer que cet individu représente une menace avérée pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Le juge d'instruction détient ainsi un pouvoir de veto essentiel pour valider ou rejeter la demande de l'Office des étrangers selon la pertinence des éléments fournis.

Perspectives divergentes entre libéraux et ONG

Denis Ducarme, député fédéral du MR, défend vigoureusement ce texte comme une mesure nécessaire et équilibrée. Il qualifie le juge d'instruction du " point d'équilibre de cette loi ", soulignant que le délai d'analyse accordé au magistrat a été délibérément prolongé durant les discussions parlementaires pour renforcer la rigueur du contrôle. Selon lui, le juge doit systématiquement refuser les demandes si le dossier transmis par l'Office des étrangers se révèle incomplet ou insuffisamment documenté.

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À l'opposé, Carine Thibaut, directrice générale d'Amnesty International Belgique francophone, dénonce une procédure qui ne garantit pas une protection réelle des droits humains. Elle estime que le juge d'instruction se contentera de valider les dossiers construits exclusivement par l'Office des étrangers, sans pouvoir mener une véritable enquête à charge et à décharge. Pour l'ONG, le magistrat risque de ne servir que de caution juridique à des décisions administratives contestables, privant ainsi le processus de son caractère contradictoire.

Critiques sur la notion de menace et impacts

Carine Thibaut a également contesté la définition large de la notion de menace pour l'ordre public utilisée par l'administration. Elle a cité des exemples concrets où des sans-papiers travaillant au noir dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration ou du nettoyage étaient qualifiés de menaces. Ces individus, parfois en état d'ébriété ou circulant sans permis, font face à des risques d'arrestation à leur domicile, selon les critères actuellement appliqués par l'Office des étrangers.

Denis Ducarme a fermement rejeté cette analogie, affirmant qu'un juge d'instruction n'accepterait jamais de telles demandes dans de tels contextes. Il a rappelé que la loi a été votée à une confortable majorité, indiquant un soutien parlementaire solide pour cette approche sécuritaire. Malgré ces assurances, les associations de juges d'instruction ont exprimé leur inquiétude et demandé à rester strictement dans la voie pénale traditionnelle, refusant d'être intégrés dans ce processus administratif spécifique.

Prochaines étapes et actions juridiques

Face à l'adoption du texte, Amnesty International a annoncé son intention de saisir la Cour constitutionnelle. L'organisation estime que la loi porte atteinte à l'inviolabilité du domicile, un droit fondamental garanti par la Constitution belge. Cette action en justice vise à faire invalidé le texte, arguant que les garanties proposées sont insuffisantes pour protéger les citoyens contre des perquisitions jugées abusives ou disproportionnées.

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Le débat reste donc ouvert entre la nécessité d'une application stricte des lois sur l'asile et le respect absolu des droits fondamentaux des individus. Alors que le MR considère cette loi comme une mesure de régulation nécessaire, les défenseurs des droits humains y voient une ingérence excessive dans la sphère privée. L'issue de cette contestation devant la Cour constitutionnelle déterminera le sort définitif de ces visites domiciliaires et leur compatibilité avec le cadre juridique belge.