Vitraux Antisémites à la Cathédrale de Bruxelles : Une Nouvelle Plaque pour Contextualiser

Une série de vitraux du XIXe siècle illustrant une légende antisémite suscite la polémique à la cathédrale de Bruxelles. Une nouvelle plaque commémorative sera dévoilée pour contextualiser ces œuvres et sensibiliser le public.

La cathédrale de Bruxelles est au cœur d'une controverse concernant une série de vitraux du XIXe siècle, créés par le maître-verrier Baptiste Capronnier. Ces vitraux, composés de 14 panneaux, illustrent une légende médiévale profondément problématique : celle des 'hosties sanglantes'.

L'histoire raconte que, lors du Vendredi saint de 1370, des juifs auraient volé des hosties consacrées, les transperçant ensuite avec des couteaux. Selon la légende, du sang aurait miraculeusement jailli de ces hosties, suscitant une dévotion fervente parmi les catholiques bruxellois. Cette narration a malheureusement servi de prétexte à une persécution violente de la communauté juive de Bruxelles.

Monseigneur Kockerols, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, souligne avec force : 'Ce qui est certain, c’est qu’à cette année-là, des Juifs ont été poursuivis, persécutés, exécutés. Et à la suite de tout cela, le duc de Brabant a expulsé la communauté juive de son duché. Ça c’est certain. Tout le reste est supputation'.

La dévotion à ce 'miracle' a perduré pendant des siècles, avec une procession annuelle du 'Très-Saint Sacrement du Miracle' qui rassemblait l'ensemble de la population bruxelloise. Cependant, la représentation visuelle de cette histoire, notamment à travers les vitraux, est jugée extrêmement choquante et offensante. Initialement installés au XVIe siècle dans la Collégiale Sainte-Gudule, puis déplacés au XIXe siècle dans la cathédrale, ces vitraux présentent une caricature antisémite flagrante et dégradante.

Monseigneur Kockerols exprime son indignation : 'L’illustration de cette histoire a été catastrophique… une façon absolument grotesque, caricaturale et proprement scandaleuse de représenter les Juifs'. Il établit un parallèle troublant avec la propagande nazie : 'Quand je contemple ces vitraux du XIXe, j’y retrouve exactement la même façon que les nazis ont utilisé pour représenter le peuple juif : Nez crochus, regards sournois, visages repoussants'.

Le caractère antisémite des vitraux est indéniable, et leur présence continue de susciter une vive polémique. Face à cette situation, des efforts ont été entrepris pour contextualiser ces vitraux et sensibiliser le public à leur caractère problématique. Monseigneur Kockerols a notamment été un fervent défenseur du remplacement d'une plaque de bronze commémorative située à l'arrière de la cathédrale. Cette plaque, bien que dotée de bonnes intentions, était jugée trop ambiguë et ne faisait pas explicitement référence aux vitraux.

Une nouvelle plaque, plus explicite et informative, sera dévoilée ce mercredi après-midi, placée juste en dessous du panneau le plus controversé. L'objectif est de fournir aux visiteurs un contexte historique et critique, afin qu'ils puissent comprendre la signification de ces vitraux et les dangers de l'antisémitisme. Cette initiative vise à transformer un symbole de haine en une opportunité de dialogue et de réflexion sur le passé, afin de construire un avenir plus respectueux et inclusif.

La cathédrale de Bruxelles, en prenant cette mesure, affirme son engagement en faveur de la lutte contre toutes les formes de discrimination et de préjugés





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