Vivaqua confirme l'absence d'autres fuites à Schaerbeek. La reconstruction du boulevard Lambermont prendra plusieurs mois, affectant les usagers STIB et la circulation.

Vivaqua, la compagnie bruxelloise des eaux, annonce que les tests hydrauliques effectués lundi et dans la nuit de lundi à mardi n'ont révélé aucune autre anomalie sur le site de la fuite initiale. Ces vérifications techniques ont confirmé que l'incident isolé ne s'est pas étendu à d'autres infrastructures souterraines du secteur. La firme publique précise que cet incident et les interventions actuellement menées sur le site restent sans incidence sur la distribution d'eau à Bruxelles. Cette confirmation permet d'envisager la prochaine phase de la remise en état de la zone touchée.

Déroulement complexe des travaux de remise en état

La remise en état du boulevard Lambermont nécessitera plusieurs étapes distinctes et minutieuses pour garantir la durabilité des réparations. Le processus commencera par l'enlèvement de l'asphalte et du coffre existant endommagé par la fuite. Suivra le remblayage et la stabilisation du sol avant la réalisation d'un nouveau coffre souterrain. Enfin, le réasphaltage de la surface routière clôturera cette séquence de travaux publics.

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Cette reconstruction intégrale implique que les travaux seront suivis du remblayage et du réasphaltage de la zone directement touchée par la fuite. La complexité de ces opérations explique pourquoi aucune date de réouverture du boulevard Lambermont dans sa totalité n'est pas encore planifiable à ce stade. Les responsables techniques doivent s'assurer que chaque phase respecte les normes de stabilité avant de passer à l'étape suivante.

Impact sur la circulation et les lignes de tramway

Vivaqua rappelle que les tests hydrauliques, réalisés lundi et dans la nuit de lundi à mardi, n'ont révélé aucune autre anomalie. Cependant, les travaux d'inspection réalisés par Vivaqua n'ont pas encore permis de valider la sécurité des voies de tramway immédiatement adjacentes. La STIB pourra donc entamer les vérifications nécessaires concernant la stabilité et l'alignement des voies une fois que les travaux préliminaires seront achevés. Cette attente conditionne la reprise normale du service de transport en commun dans cette artère vitale.

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L'impact sur les lignes de tramway reste une préoccupation majeure pour les utilisateurs quotidiens de cet axe bruxellois. La STIB devra attendre la fin des travaux de terrassement pour procéder à ses propres contrôles de sécurité. En attendant, les usagers doivent anticiper des perturbations prolongées sur leurs trajets habituels via le boulevard Lambermont. La prudence est de mise pour les piétons et les cyclistes dans cette zone en travaux.

Engagement politique de la commune de Schaerbeek

Le contexte politique local a été explicité par le premier échevin de Schaerbeek, Vincent Vanhalewyn, du parti Ecolo. Vendredi, il avait indiqué que le boulevard Lambermont resterait fermé plusieurs mois entre les avenues Bertrand et Chazal, direction Meiser. Cette déclaration officielle marque le début d'une longue période d'interruption de la circulation automobile et des transports en commun dans ce corridor spécifique de Schaerbeek.

Vincent Vanhalewyn, Ecolo, a confirmé que le boulevard Lambermont resterait fermé plusieurs mois entre les avenues Bertrand et Chazal. Cette fermeture prolongée vise à permettre aux équipes techniques de mener à bien les réparations complexes sans compromettre la sécurité des usagers. La direction Meiser étant particulièrement concernée, l'impact sur la mobilité des habitants de ce quartier sera significatif. Les autorités locales invitent la population à s'adapter aux nouvelles contraintes de circulation.

La situation actuelle sur le boulevard Lambermont à Schaerbeek illustre la complexité des infrastructures souterraines bruxelloises. Vivaqua a confirmé l'absence de nouvelles fuites grâce à des tests rigoureux, mais la reconstruction prendra du temps. La fermeture entre les avenues Bertrand et Chazal jusqu'à Meiser par Vincent Vanhalewyn, Ecolo, souligne la nécessité de patience pour les résidents. La STIB et ses vérifications des voies de tramways détermineront le calendrier exact de la réouverture complète.