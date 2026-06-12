Viviana Pisacane, gagnante record de Top Chef, entre excitation et appréhension pour son avenir

La cheffe lyonnaise Viviana Pisacane, sortie victorieuse de Top Chef avec 69,30 % des votes, se confie sur les changements professionnels et personnels que cette victoire inédite va engendrer. Entre la fierté d'une cuisine identitaire italienne saluée par le jury et les interrogations sur la notoriété, la jeune femme de 29 ans envisage l'avenir avec pragmatisme, tout en promettant d'inscrire les plats phares de la finale dans la carte de son restaurant Bœuf d'Argent.

Viviana Pisacane , la cheffe lyonnaise de 29 ans du restaurant Bœuf d'Argent, vient de remporter la 17e saison de Top Chef avec un score record de 69,30 %.

Née à Naples et installée à Lyon, elle a conquis le jury grâce à une cuisine identitaire, élégante et profondément ancrée dans ses racines italiennes. Cette victoire, qui ouvre de nombreuses portes, s'accompagne aussi d'appréhensions et de réflexions sur les changements à venir, tant sur le plan personnel que professionnel.

Dans un entretien accordé à RTL info, la jeune cheffe évoque sa surprise, ses craintes face à la notoriété naissante, et sa volonté de rester elle-même tout en intégrant dans le menu de son restaurant les plats marquants de la finale, comme la mono-texture, le menu de la finale et les polpettes. Elle confie avoir trouvé une plus grande confiance en elle, avoir appris à repousser ses limites et à ne plus se cacher, tout en reconnaissant que la vie d'un restaurateur, surtout lorsqu'on ouvre son établissement à 25 ans, laisse peu de place aux loisirs des jeunes de son âge.

Malgré ces interrogations, elle envisage l'avenir avec ambition : acheter une maison et pourquoi pas ouvrir un autre établissement près de Lyon. La finale, qui a rassemblé 100 personnes, a représenté un défi supplémentaire par rapport aux services habituels de son restaurant, nécessitant de penser au goût d'un public plus large. Adriana Karembeu, présente lors de la finale, a rappelé l'impact concret du partenariat entre l'émission et la Croix-Rouge, qui a permis d'aider 130 familles.

Au-delà de l'euphorie de la victoire, Viviana Pisacane avoue une certaine crainte face aux réactions sur les réseaux sociaux, où elle perçoit déjà des messages de soutien teintés de jalousie, espérant que les gens resteront bienveillants





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