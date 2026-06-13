Vlaams Belang propose un centre de retour fermé supplémentaire sur l'aéroport d'Ostende

La partie d'opposition Vlaams Belang propose de construire un centre de retour fermé supplémentaire sur l'aéroport d'Ostende, où de nombreuses personnes sans papiers valables devraient être retenues. Le projet fait penser au plan de migration américain et soulève des inquiétudes quant à la protection des droits de l'homme.

La partie d'opposition Vlaams Belang propose de construire un centre de retour fermé supplémentaire sur l'aéroport d' Ostende . Selon la partie, de nombreuses personnes sans papiers valables devraient être retenues là-bas.

Comme un projet antérieur pour établir une 'police des étrangers', ce plan fait penser au plan de migration américain. Dans notre pays, il y a déjà 6 centres de retour fermés. Parmi eux, à Steenokkerzeel, près de l'aéroport de Zaventem, et Merksplas, les gens qui n'ont pas de papiers valables sont retenus pour organiser leur retour aussi rapidement que possible. Vlaams Belang plaide maintenant pour un centre de retour fermé supplémentaire sur l'aéroport d'Ostende.

Celui-ci devrait selon le président Tom Van Grieken devenir 'un grand hub de réintégration'. Il l'a dit lors d'un événement de la partie dans la ville côtière. La partie veut un centre de retour fermé le long de la côte, car dans cette région, de nombreux transmigrants tentent de traverser la mer pour rejoindre l'Angleterre. Mais selon Van Grieken, tous les étapes du plan de retour devraient se tenir à Oostende.

'Une police spécialisée des étrangers traque les étrangers et les amène directement ici. Qui est intercepté en mer n'est pas relâché. Qui est arrêté dans la rue n'est pas autorisé à marcher parmi nos enfants. Qui est trouvé à Anvers, Bruxelles, Louvain ou n'importe quel autre endroit dans ce pays n'obtient pas une avertissement courageux ou un morceau de papier sans valeur.

' Les règles strictes s'appliquent aujourd'hui aux centres de retour fermés concernant les conditions de vie et la durée de la détention. Selon Vlaams Belang, il est possible de 'faciliter des vols de retour directs vers le pays d'origine ou vers des pays sûrs tiers avec lesquels des accords de retour existent.

' Même si c'est presque impossible dans la pratique. Pour un retour efficace, un accord avec les pays d'origine est nécessaire, qui n'existent presque pas. C'est là que la gouvernement-De Wever se heurte. La gouvernement-De Wever fait de l'efficacité du retour un point clé, mais elle se heurte là comme les gouvernements précédents et les pays voisins.

En attendant, l'Union européenne travaille dans le cadre du nouveau pacte de migration à la création de hubs de retour dans les pays tiers, à la limite de l'Europe. Le grand hub de retour n'est pas le premier projet de migration remarquable de Vlaams Belang.

Plus tôt cette année, la partie a lancé le projet de création d'une 'police des étrangers', qui doit traquer activement les étrangers sans papiers et les arrêter, inspiré de la controversée agence de police ICE américaine.

'Bien sûr, nous sommes contre l'utilisation de la force et de l'abus de pouvoir', a souligné la partie à l'époque. La partie profite de l'entrée en vigueur du pacte de migration européen hier pour réaffirmer ses positions sur la migration. Selon Van Grieken, le gouvernement 'n'a pas la moindre idée de ce qu'il fait' en matière de politique de migration.

Il vise particulièrement la N-VA : 'Avant les élections, ils disent ce que les Flamands veulent entendre, après les élections, ils font ce que les socialistes leur permettent de faire.





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vlaams Belang Centre De Retour Fermé Ostende Migration Politique De Migration

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIVE Vlaams Belang ontvangt Franse geestesgenoot Jordan Bardella (RN) in BrusselLIVE Volg hier het meest recente nieuws uit de Wetstraat.

Read more »

Jordan Bardella accueilli par le Vlaams Belang à BruxellesCandidat potentiel à l'élection présidentielle française, Jordan Bardella est aussi chef de groupe des 'Patriots of...

Read more »

« Étonnant tactiquement » : Jordan Bardella rompt avec sa stratégie en s’affichant avec le Vlaams BelangJordan Bardella était en Belgique ce jeudi. Le président du Rassemblement national a répondu à une invitation du parti d’extrême droite flamand, le Vlaams Belang, pour une opération de communication conjointe. Celui qui rêve de diriger la France rompt ainsi avec sa stratégie de ces derniers mois, à savoir de lisser son image.

Read more »

ABVV duldt geen enkele samenwerking van zijn leden met Vlaams BelangHet ABVV heeft intern zijn standpunt tegenover uiterst rechts verscherpt. Voortaan wordt geen enkele vorm van samenwerking getolereerd. De aanscherping werd beslist op een congres dat de socialistische vakbond deze week organiseerde.

Read more »