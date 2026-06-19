Vlaamse minister Gennez: 'We gaan geen ritten schrappen voor kinderen in buitengewoon onderwijs'

Vlaamse minister Gennez heeft bevestigd dat de Vlaamse regering geen ritten voor kinderen in het buitengewoon onderwijs zal schrappen. Vlaams viceminister-president Hilde Crevits heeft hetzelfde standpunt ingenomen en benadrukt dat er geen enkel kind in de kou mag blijven staan. De Vlaamse regering werkt momenteel aan een oplossing voor het leerlingenvervoer, maar er zijn twijfels over de hervorming van het leerlingenvervoer zonder een oplossing te vinden.

Vlaams minister Gennez (Vooruit): 'We gaan geen ritten schrappen voor kinderen in buitengewoon onderwijs ' - Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) zit op dezelfde lijn als Vooruit over het leerlingenvervoer.

'Ik denk dat er geen enkel kind in de kou mag blijven staan', zei ze bij het begin van de Vlaamse ministerrraad. 'Voor ons is het elementair dat we vandaag een oplossing vinden en dat er geen ritten geschrapt worden volgend schooljaar. ' 'Het is absoluut noodzakelijk dat de communicatie over geschrapte ritten verdwijnt, zodat mensen gerust kunnen zijn', aldus Crevits.

'We kunnen zeker werken aan een hervorming, maar snoeien in budgetten zonder die hervorming is echt geen manier van doen. ' De Vlaamse regering zit momenteel bijeen om een oplossing te vinden voor het leerlingenvervoer, een kwestie die al dagenlang de politieke actualiteit beroert. 'Ritten schrappen is een heel slecht idee', zei Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez (Vooruit) voor het begin van het overleg. 'Kinderen moeten op school raken en dat moet kosten wat het moet kosten.

' 'Ik ga ervan uit dat de minister van Mobiliteit aan een oplossing wil werken', aldus Gennez. 'Dat is ook het signaal dat is gegeven. ' 'We gaan geen ritten schrappen voor kinderen in het Bijzonder Onderwijs', klonk het nog. Gennez is naar eigen zeggen 'altijd een deel van de oplossing'.

Minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) heeft vannacht in de Kamer uitgehaald naar de partijen die kritisch zijn over haar voorstel voor de versoepeling van de abortuswet. Verlinden en haar partij willen de abortustermijn verlengen van 12 naar 14 weken zwangerschap. Het merendeel van de oppositie, maar ook coalitiepartner Vooruit, wil naar 18 weken gaan. Dat was ook de conclusie van een expertencomité eerder.

Alleen wil Verlinden enkel zo ver gaan voor een zwangerschap na verkrachting.

'Het voorstel houdt zich zowel qua timing als qua inhoud aan de afspraken binnen de regering', benadrukt ze. De Vlaamse steun aan Volvo Gent is geen blanco cheque, aldus minister-president Matthias Diependaele (N-VA) vanmorgen in het Vlaams Parlement.

'Voor elke euro Vlaamse steun moet er een investering tegenover staan. Stop met te doen alsof we zomaar geld geven. Dat doen we niet.

' De Vlaamse regering moet samenwerken over dit dossier. Experts en rapporten zijn er voldoende, maar er gebeurt weinig mee





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