Vlaamse regering gaat bod uitbrengen op terreinen van failliete busbouwer Van Hool in Koningshooikt

De Vlaamse regering heeft besloten om een bod uit te brengen op de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshooikt. Dit bod is een unieke kans om 30 hectare aan te kopen, aldus Matthias Diependaele (N-VA).

De Vlaamse regering gaat een bod uitbrengen op de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshooikt. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt de Vlaamse minister-president aan VRT NWS.

'Dit is een unieke kans om 30 hectare aan te kopen', zegt Matthias Diependaele (N-VA). Om 11 uur start een online veiling voor de bedrijventerreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshooikt, Lier.

'We hebben als Vlaamse Regering besloten om mee te bieden. Er is een grote vraag naar industrieterreinen in de hele provincie Antwerpen, maar deze zijn versnipperd. Tot welk bedrag Vlaanderen zal bieden, wil Diependaele om tactische redenen niet bekendmaken.

'Het geld daarvoor komt uit de Vlaamse portefeuille voor economie. Het is dus al begroot, dit is geen extra geld dat we moeten zoeken. Wij zijn zeer blij met het initiatief van Vlaanderen. Ik geef hun bod ook goede kansen', reageert Rik Verwaest (N-VA) de burgemeester van Lier.

Het stadsbestuur nam een tijdje geleden zelf het initiatief om Vlaanderen te wijzen op de mogelijkheden van het terrein.

'Tot nog toe heeft geen enkele andere kandidaat zich bij ons stadsbestuur gemeld. Die dienst bieden wij iedereen aan, zodat we kandidaat-kopers kunnen informeren over welke activiteiten er mogelijk zijn. Zo vermijden we dat iemand een kat in een zak koopt. Twee jaar na faillissement leeft Van Hool nog steeds voort in Koningshooikt: 'Belangrijk stuk van onze identiteit is weg'.

De stad Lier is ook om een andere reden heel blij.

'Industrieterreinen worden jaar na jaar kostbaarder. Het zou jammer zijn als een speculant de gronden opkoopt en ze jaren braak laat liggen. Als het Vlaamse bod het haalt, hopen we snel op nieuwe jobkansen voor onze regio. Ook de Vlaamse regering hoopt op extra banen.

'Als we de gronden kunnen verwerven, willen we ze in ontwikkeling brengen voor de grotere industrie, geen KMO's. Welke sector? Dat zal afhangen van de private ondernemers die interesse hebben. Het staat wel vast dat onze ondernemers vragen naar grotere terreinen', besluit Diependaele





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