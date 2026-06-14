Vlaanderen ontwikkelt protocol tegen agressie tegen hulpverleners

Werknemers- en werkgeversorganisaties ontwikkelen samen met Vlaanderen een protocol tegen agressie. Dit protocol bevat nieuwe richtlijnen voor lokale en provinciale besturen over hoe ze met agressie moeten omgaan.

Werknemers- en werkgeversorganisaties ontwikkelen samen met Vlaanderen een protocol tegen agressie. Dit protocol bevat nieuwe richtlijnen voor lokale en provinciale besturen over hoe ze met agressie moeten omgaan.

De moord op een OCMW-medewerker in Gent vorige zomer heeft een bredere problematiek blootgelegd: hulpverleners melden almaar tijdens hun werk te maken van agressie. Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits zegt dat ze geen enkele vorm van agressie of geweld tegen medewerkers tolereren. Ze noemt elk incident ernstig en zegt dat lokale en provinciale besturen steeds meer te maken krijgen met agressie van burgers. Werknemers- en werkgeversorganisaties hebben in nauw overleg met de Vlaamse overheid een agressieprotocol ontwikkeld.

Dit protocol bevat een concrete handleiding over hoe lokale besturen hun agressiebeleid kunnen aanpakken of verbeteren. Het gaat om risico's in kaart te brengen, na te gaan of maatregelen zoals vluchtroutes of alarmknoppen nodig zijn, een gedragscode en sensibiliseringscampagnes uit te werken, een agressiecoördinator aan te stellen en te investeren in opvang en nazorg voor slachtoffers van agressie. Werknemers- en werkgeversorganisaties steunen dit protocol volop en willen het graag promoten bij de lokale besturen.

Het is een eerste stap in het verder activeren van het bewustzijn van lokale en provinciale besturen rond agressie. Agressiebeleid vraagt om het dagdagelijks opvolgen van mogelijke risico's en onmiddellijk bijsturen waar nodig. De uitdaging ligt nu in de concrete uitvoering op het terrein. Wij hopen dat lokale en provinciale besturen voldoende aandacht blijven besteden aan investeringen in preventie, veiligheid en bescherming van hun medewerkers.

Voorkomen blijft beter dan genezen, en een mensenleven is onbetaalbaar. Dit protocol erkent eindelijk wat voor ons al lang duidelijk is: agressie hoort niet bij de job. Nu komt het erop aan dat besturen dit niet louter op papier zetten, maar ook effectief waarmaken met concrete maatregelen, opleiding en voldoende middelen. Wie de risico's op agressie wil verminderen, moet investeren in sterke openbare diensten, voldoende personeel en kwaliteitsvolle dienstverlening. Alleen zo kunnen we onze mensen echt beschermen





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Agressieprotocol Vlaanderen Hulpverleners Lokale En Provinciale Besturen Agressiebeleid

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