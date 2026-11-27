Vladimir Poutine a salué l'entrée en service du sous-marin Perm et annoncé cinq autres SNLE d'ici 2030 pour la flotte russe, dont trois de classe Iassen-M.

Vladimir Poutine a célébré ce vendredi la mise en service du sous-marin nucléaire Perm, lors d'une cérémonie organisée sur le chantier naval de l'entreprise Sevmach, à Severodvinsk, dans le nord-ouest de la Russie. Le président russe a assisté à la levée du drapeau marquant le transfert officiel du bâtiment à la marine russe, selon des images diffusées par le Kremlin.

Lors de cette intervention, Vladimir Poutine a affirmé que la flotte russe allait recevoir d'ici à 2030 cinq autres engins similaires. Ces sous-marins jouent un rôle central dans la dissuasion nucléaire du pays, à un moment où les tensions restent vives entre Moscou et les alliés occidentaux de Kiev.

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Le rôle des SNLE dans la dissuasion nucléaire russe

Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, appelés SNLE, constituent un pilier de la dissuasion nucléaire. Leur discrétion en plongée garantit une capacité de riposte quasi imparable en cas d'attaque, car un bâtiment difficile à localiser reste opérationnel en mer.

Le Perm a été officiellement intégré à la marine lors de cette cérémonie, qui marque la fin de ses essais et son entrée dans le service actif. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie est l'un des rares pays au monde capables de construire de puissants sous-marins nucléaires de ce genre, qu'il décrit comme des armes d'envergure et de portée mondiale.

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Ce que dit Vladimir Poutine de la classe Iassen-M

Vladimir Poutine a indiqué que les engins de la classe Iassen-M sont capables de mener des missions dans n'importe quelle zone des océans du monde, tout en opérant en toute discrétion. Selon lui, ces bâtiments peuvent mettre en œuvre tous les types de missiles de croisière, y compris les missiles hypersoniques Tsirkon.

Le président russe a précisé que la marine avait reçu quatre autres sous-marins de la classe Iassen-M au cours des six dernières années. Sur les cinq SNLE attendus d'ici à 2030, trois appartiendront à cette même classe, comme le Perm inauguré ce vendredi.

Ces informations proviennent des déclarations de Vladimir Poutine et des images diffusées par le Kremlin, qui ont servi de base à l'annonce du programme naval. Elles présentent le calendrier fixé par Moscou, sans détailler à ce stade les modalités techniques de chaque livraison.

Contexte géopolitique et calendrier des livraisons jusqu'en 2030

La mise en service du Perm intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Moscou et les alliés occidentaux de Kiev. Ces tensions se sont accentuées depuis le lancement de l'offensive russe à grande échelle en Ukraine, en février 2022.

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Pour la marine russe, l'horizon fixé est 2030, date à laquelle cinq autres SNLE doivent rejoindre la flotte. Ce calendrier donne aux chantiers de Severodvinsk, notamment celui de l'entreprise Sevmach, une feuille de route précise pour les années à venir.

Pour les observateurs, cette annonce montre que la Russie entend maintenir sa capacité de dissuasion sous-marine à long terme. Les prochaines étapes porteront sur les livraisons successives des bâtiments annoncés, dont trois de classe Iassen-M, jusqu'à l'échéance de 2030.