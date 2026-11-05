VLAM Étude Frite: Enjeux Patrimoine et Habitudes Belges Semaine Frite

Une enquête VLAM révèle les tendances de consommation lors de la Semaine de la Frite. Entre craintes de Dorien Nuyts et optimisme de Peter Scholliers sur l'avenir du patrimoine friturier belge.

Lors de la Semaine de la Frite, le Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ( VLAM) a publié les résultats d'une enquête approfondie sur les comportements d'achat des consommateurs en Belgique. Cette étude met en lumière la persistance de la mayonnaise comme sauce favorite et la fidélité irréductible des clients envers leurs frituristes traditionnels, soulignant le rôle central de ces établissements dans la vie sociale locale.

Évolution Historique et Statut Patrimonial

L'histoire de la frite en Belgique traverse plusieurs époques marquantes, passant d'une friandise de luxe à un aliment de base populaire. Peter Scholliers, professeur émérite à la VUB et expert en histoire alimentaire, explique qu'au dix-neuvième siècle, une portion coûtait l'équivalent de quarante-cinq minutes de travail pour un ouvrier ordinaire, ce qui en faisait un produit de fête vendu principalement dans les foires.

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Ce produit s'est progressivement démocratisé en se déplaçant vers les restaurants et brasseries, où il accompagnait souvent des plats comme les moules, avant d'apparaître dans des stands fixes près des gares et sur les places publiques. En deux mille dix-sept, la culture du fritkot a été officiellement reconnue comme patrimoine culturel immatériel, validant son importance historique pour la nation.

Diversification des Saux et Consommation

Les habitudes de consommation ont également évolué au fil du temps, notamment en ce qui concerne les sauces associées à la frite. Jusqu'en mille neuf cent, le sel était l'unique condiment utilisé, complété occasionnellement par du vinaigre ou de la moutarde. La mayonnaise n'est devenue populaire qu'à partir des années vingt et reste aujourd'hui, selon le sondage du VLAM, la sauce la plus commandée par les Belges.

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La diversification des offres a véritablement pris son essor dans les années soixante sous l'influence de saveurs étrangères, bien que les classiques restent dominants. La frite curry, les bouchées flamandes et les boulettes constituent toujours les snacks les plus prisés par le public, confirmant la résistance des traditions culinaires locales face aux tendances éphémères.

Inquiétudes de Dorien Nuyts pour le Patrimoine

Dorien Nuyts, frituriste et personnalité des réseaux sociaux, exprime sa préoccupation quant à la survie des barakkes traditionnelles dans le paysage urbain. Elle craint que ces structures authentiques ne disparaissent du paysage belge et plaide activement pour une meilleure protection de ce patrimoine spécifique afin de préserver l'identité locale.

Pour sensibiliser le public et documenter ce métier en voie de disparition, Dorien Nuyts a initié la série Instagram Barak Frituur, lancée ce lundi. Chaque semaine, elle rend visite à huit frituristes traditionnels pour illustrer la réalité souvent méconnue et exigeante de ce métier qui exige polyvalence et investissement personnel élevé.

Adaptation et Résilience du Secteur

Malgré les craintes d'une disparition culturelle, Peter Scholliers défend la résilience intrinsèque de la frite belge face aux changements sociétaux. Il note que les habitudes alimentaires évoluent constamment et que la culture du fritkot s'adapte naturellement à ces transformations sans perdre son essence fondamentale.

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La fidélité des clients reste un pilier central de ce secteur, de nombreux consommateurs fréquentant invariablement le même établissement. Malgré la montée du commande en ligne via des plateformes comme Uber Eats et Takeaway, la frituriste reste un lieu privilégié de rencontre et de conversation, assurant une valeur sociale inestimable pour les villages et les quartiers.