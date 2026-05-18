Vlieghe adviseert reizigers niet te reizen naar Oost-Congo en westen van Oeganda wegens ebolavirus uitbraak

Viroloog Erika Vlieghe waarschuwt reizigers niet om af te reizen naar Oost-Congo of het westen van Oeganda omdat er een zeldzame variant van het ebolavirus is uitgebroken, dat geen geneesmiddel tegen heeft en een gering risico op verspreiding naar Europa heeft.

Als je zelf al risicopatiënt bent of een stage wil lopen in de gezondheidszorg, reis je beter nu niet af naar Oost-Congo of het westen van Oeganda.

Dat zegt viroloog Erika Vlieghe. Daar is er immers een zeldzame variant van het ebolavirus uitgebroken waar nog geen geneesmiddel tegen bestaat. De kans dat het virus de oversteek naar Europa zou maken, acht ze dan weer klein: 'Dit is niet onze eerste ebola-uitbraak.

'van onder het stof te halen. Dat zegt ze in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vlieghe is diensthoofd infectieziekten in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen





Ebola variant Bundibugyo reported in Uganda and Democratic Republic of Congo; confirmed case in Kinshasa, OugandaThe variant Bundibugyo of Ebola, a highly infectious and hemorrhagic fever disease, has been reported in the Democratic Republic of Congo (DRC) and Uganda. There have been confirmed cases, including one in Kinshasa, Ouganda, among travelers recently returned from the affected areas in DRC's Ituri province.

WHO waarschuwt voor internationale noodsituatie na uitbraak ebolavirus in Congo en OegandaDe Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor een internationale noodsituatie als gevolg van de uitbraak van een zeldzame variant van het ebolavirus in Congo en Oeganda. Laurens Liesenborghs, onderzoeker, adviseert België om geen paniek te hebben, maar de regio rond Congo is een stevige uitdaging.

