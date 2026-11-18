Selon une enquête Voka, la majorité des entreprises belges déplorant un climat économique très négatif, le patronat exige une stratégie de croissance pour éviter la restructuration.

Le monde des affaires belge traverse une période de turbulences majeures, marquée par une convergence dangereuse entre instabilité politique et détresse économique. Selon une récente enquête menée par l'organisation patronale Voka auprès de six cent cinquante sociétés, huit entreprises sur dix qualifient le climat économique de négatif, voire de très négatif. Cette détresse se manifeste particulièrement dans la région flamande, où un quart des entreprises envisagent sérieusement une restructuration pour faire face aux pressions actuelles.

Tempête Économique et Instabilité Politique

Ce contexte difficile est amplifié par une crise politique qui intervient au pire moment possible pour les entreprises et les citoyens. Les incertitudes géopolitiques internationales s'ajoutent à une hausse significative des coûts salariaux et de l'énergie, créant un environnement hostous pour la création de valeur. La période actuelle est décrite comme une véritable tempête économique, où l'incertitude règne sur la viabilité à court terme de nombreux modèles d'affaires traditionnels.

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La situation budgétaire du pays s'alourdit davantage avec cette instabilité institutionnelle. Les élections ne résolvent pas le trou budgétaire existant et ne garantissent pas de stabilité immédiate. Au contraire, les discussions politiques en cours menacent d'aggraver la pression sur les entreprises qui tentent déjà de naviguer dans ces eaux troubles, sans perspective claire de redressement structurel à l'horizon immédiat.

Croissance Stagnante et Performance de la Zone Euro

La Belgique se distingue malheureusement par ses mauvaises performances au sein de la zone euro, aux côtés de la France, avec une croissance économique de seulement 0,6% cette année. Les prévisions pour l'avenir indiquent une légère amélioration à 0,8%, mais ce chiffre reste insuffisant pour répondre aux défis sociaux et économiques actuels. Cette faible dynamique de croissance compromet la capacité du pays à garantir le pouvoir d'achat des ménages et à financer correctement les soins de santé et les pensions.

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Le débat politique actuel se focalise principalement sur l'augmentation des taxes et la diminution des dépenses publiques, une approche que le patronat juge insuffisante. Il manque cruellement une stratégie de croissance ambitieuse pour accélérer l'économie. Sans mesures concrètes pour stimuler l'activité économique, les recettes fiscales risquent de ne pas suffire à combler le déficit budgétaire, créant un cercle vicieux de restriction économique.

Tensions sur les Taxes et le Budget Fédéral

Les négociations budgétaires fédérales sont bloquées par des désaccords profonds sur le partage de la charge fiscale. Parmi les points de crispation figurent les contributions des " épaules les plus larges ", selon l'expression utilisée par Vooruit. Le parti au pouvoir, dirigé par le Premier ministre Bart De Wever, est critiqué pour ne pas inclure assez de mesures touchant les plus riches, considérés comme des moteurs de l'innovation et de l'emploi.

Le patronat flamand rappelle avec véhémence que c'est ce même gouvernement qui a créé une nouvelle taxe sur les plus-values et doublé la taxe sur les comptes-titres. Ces décisions ont été perçues comme une punition pour ceux qui prennent des risques et investissent, freinant potentiellement l'initiative entrepreneuriale nécessaire à la relance. L'absence de compromis sur ces questions fiscales complexifie davantage le paysage politique et économique national.

Indexation des Salaires et Inflation à 5%

La question de l'indexation des salaires en fonction de l'inflation représente un autre verrou majeur dans les discussions gouvernementales. Avec une inflation de l'ordre de 5%, beaucoup d'entreprises font face à une augmentation automatique de 5% de leurs coûts salariaux dès le mois de janvier, sans possibilité de négociation collective. Ce mécanisme automatique constitue un problème structurel sérieux pour la compétitivité des entreprises belges, en particulier les petites et moyennes entreprises.

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Les partis de la majorité bloquent sur la question de savoir s'il faut un saut d'index ou non, et pour quels secteurs exactement. Cette incapacité à trouver un consensus reflète une difficulté plus large à gérer la transition vers une économie plus résiliente. Le contexte actuel nécessite une clarté immédiate sur les règles du jeu économique pour éviter une spirale déflationniste ou une érosion prématurée du capital humain disponible.

Nécessité d'une Stratégie de Croissance Claire

Il est impératif d'assainir le budget, mais cela ne doit pas se faire au détriment d'une vision à long terme pour les citoyens et les entrepreneurs. Il faut dire aux gens que c'est une période difficile, mais qu'ensemble, on va y arriver grâce à des mesures proactives. Le plus important est de parler d'une stratégie de croissance globale qui inclue la baisse des charges et une fiscalité incitative, plutôt que de se contenter d'augmenter les taxes.

Sans une telle stratégie, les mesures restrictives seules ne suffiront pas à redresser la situation économique belge. Les acteurs économiques appellent à une action résolue pour créer les conditions d'un regain d'optimisme et d'investissement. La priorité doit être de redonner confiance aux acteurs privés, seuls capables de générer les emplois et les richesses nécessaires pour financer les dépenses publiques essentielles à l'avenir du pays.