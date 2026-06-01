Vol de bijoux au Louvre: des suspects liés à l'Europe de l'Est interceptés en Belgique

Des vols récents mettant en lumière des réseaux transnationaux, la coopération policière entre la France et la Belgique, et la valeur inestimable du patrimoine muséal.

Les autorités belges ont interpellé plusieurs suspects originaires d'Europe de l'Est qui pourraient être liés au spectaculaire vol de bijoux de la couronne française au Louvre.

Selon des sources de la VRT NWS, la police judiciaire fédérale mène une enquête après la découverte, sur les téléphones des suspects, de photos de la galerie de l'Apollon, là où le vol s'est produit l'an dernier. Les malfaiteurs s'étaient introduits en moins de sept minutes, aidés par un monte-matériaux et des disques meuleurs, pour fracturer plusieurs vitrines et s'emparer de huit pièces précieuses, dont la valeur totale est estimée à 88 millions d'euros, sans compter leur inestimable valeur historique et culturelle.

Aucun des bijoux n'a été récupéré à ce jour. Les suspects ont été arrêtés dans le cadre d'une affaire de vol de camion. Les enquêteurs tentent désormais d'établir si ces individuals ont participé directement au cambriolage du Louvre ou s'ils étaient en contact avec les quatre personnes déjà interpellées en France. Les médias français Le Parisien et Paris Match évoquent une enquête conjointe entre la France et la Belgique, bien que le parquet de Paris n'ait pas confirmé cette collaboration





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