Le ministre Theo Francken précise que les fusils AX338 et Barrett M107A1 ont été volés, non perdus. La défense belge a recensé 9380 incidents de perte entre 2021 et 2025.

Le ministère belge de la Défense, sous la direction du ministre Theo Francken, a apporté des précisions cruciales concernant la disparition de deux fusils de précision de haute technologie. Les armes, identifiées comme un modèle AX338 et un Barrett M107A1, n'ont pas été perdues par négligence mais ont fait l'objet d'un vol lors d'un transport.

Clarification sur la nature de la disparition des armes

Cette clarification intervient suite à une révélation faite par le journal Het Nieuwsblad après une question parlementaire de Peter Buysrogge. L'objectif est de rectifier l'idée selon laquelle l'armée belge aurait simplement égaré ses équipements critiques. Theo Francken insiste sur le fait qu'il s'agit bien d'un acte criminel et non d'une erreur logistique simple.

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Les deux fusils ont été dérobés durant une opération de transport, ce qui implique une rupture de sécurité spécifique plutôt qu'une perte interne. Cette distinction est importante pour l'image de l'institution et pour la compréhension des failles potentielles dans les chaînes logistiques militaires.

État d'avancement de l'enquête judiciaire

Une des deux armes a déjà été récupérée, marquant un progrès significatif dans le dossier. Cependant, le cabinet du ministre Theo Francken refuse de divulguer les détails circonstanciels liés à cette récupération, par respect pour la confidentialité de l'enquête en cours.

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Le dossier est actuellement entre les mains du parquet fédéral, qui reste également silencieux sur les informations opérationnelles. Cela signifie que les mécanismes exacts du vol et les personnes impliquées restent protégés par le secret de l'instruction judiciaire, empêchant toute publication immédiate de noms ou de lieux précis.

Bilan pluriannuel des pertes au sein de l'armée

Ce cas spécifique s'inscrit dans une tendance plus large de gestion des inventaires militaires. Sur la période allant de 2021 à 2025, l'armée belge a enregistré exactement 9 380 incidents liés à des objets perdus ou volés. Ce chiffre élevé montre une persistance des problèmes logistiques à l'échelle nationale.

La majorité de ces incidents, soit 9 029, concernent des pertes simples, tandis que 351 cas sont classés comme des vols. Ces volumes incluent des équipements vestimentaires et techniques variés, tels que des pantalons, des chemises, des vestes, des sacs à dos, des casques, des radios et des lampes. Les tentes figurent également parmi les biens souvent mentionnés dans ces rapports de gestion.

Historique des armes à feu volées ou perdues

Malgré la prédominance des équipements non létaux, plusieurs armes à feu ont quitté le giron militaire ces dernières années. En 2021, un pistolet de modèle 5.7 a été signalé comme manquant. L'année suivante, 2022, a vu la disparition d'un pistolet Glock, d'un pistolet 5.7 et d'un carabinier FNC.

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La tendance s'est poursuivie en 2023 avec le vol d'un fusil d'assaut FN Scar, une arme lourde automatiquement. En 2024, un autre pistolet 5.7 a été signalé perdu. Enfin, en 2025, la disparition des deux fusils de précision AX338 et Barrett M107A1 a ajouté une couche de complexité à ce bilan sécuritaire déjà conséquent.

Impact et prochaines étapes pour la défense

La situation actuelle nécessite une vigilance accrue de la part des autorités militaires et judiciaires. La récupération d'une arme est une bonne nouvelle, mais la traque de l'autre reste prioritaire. L'enquête du parquet fédéral déterminera si des failles structurelles existent dans les protocoles de transport.

Ces événements soulignent l'importance de maintenir des standards de sécurité élevés pour les équipements sensibles. Les citoyens et les observateurs attendent des garanties renforcées pour prévenir de futurs incidents. La transparence limitée actuelle laisse place à une surveillance attentive des développements judiciaires futurs.