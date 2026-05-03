Volkswagen en crise : bénéfices en baisse et réductions de coûts accélérées face à la concurrence chinoise et aux défis géopolitiques

Le groupe Volkswagen a enregistré une forte baisse de ses bénéfices au premier trimestre, en raison de la concurrence chinoise et des droits de douane américains. Le constructeur automobile prévoit de réduire ses coûts et d'adapter sa production pour retrouver sa rentabilité, tout en lançant de nouveaux modèles électriques en Chine.

Le géant automobile Volkswagen , confronté à une crise profonde dans une industrie allemande en difficulté, notamment en raison de son retard dans le développement des véhicules électriques , a enregistré une nouvelle baisse de ses bénéfices au premier trimestre.

Le résultat net du groupe, qui compte dix marques, s'est établi à 1,56 milliard d'euros entre janvier et mars, une diminution plus marquée que prévu par les analystes de Factset, qui anticipaient 1,76 milliard d'euros. Cette performance décevante a été commentée par Oliver Blume, président du directoire de Volkswagen, lors d'une conférence de presse : « Nous devons être réalistes : notre modèle économique actuel et les changements de l'environnement ne génèrent pas de rendements suffisants.

» Le bénéfice opérationnel du groupe a chuté de 14,3 % au premier trimestre, atteignant 2,5 milliards d'euros. Face à la concurrence accrue des constructeurs chinois, particulièrement sur le segment des véhicules électriques, et aux droits de douane américains, représentant environ 4 milliards d'euros de charges annuelles selon le directeur financier Arno Antlitz, Volkswagen a annoncé son intention de réduire davantage ses coûts.

Dans une interview interne publiée par le groupe, M. Antlitz a souligné que « les réductions de coûts prévues à ce jour sont insuffisantes ». En plus des 50 000 suppressions de postes annoncées en mars en Allemagne, Volkswagen envisage d'adapter son réseau de production aux réalités du marché, avec une capacité mondiale réduite à environ neuf millions d'unités par an.

En Chine, où le groupe subit une forte pression des constructeurs locaux, les livraisons de véhicules ont reculé de 14,8 % au premier trimestre, tandis que les ventes de voitures électriques ont plongé de 63,8 % après la fin des subventions gouvernementales. Les marques chinoises, comme BYD ou XPENG, proposent des véhicules technologiquement avancés à des prix bien inférieurs à ceux de Volkswagen ou de ses concurrents allemands, Mercedes et BMW.

Elles étendent également leur présence en Europe en construisant des usines efficaces dans les pays de l'Est et du Sud, a noté M. Antlitz. Pour regagner du terrain sur le marché chinois, Volkswagen prévoit de lancer 20 nouveaux modèles électrifiés d'ici 2026 et d'atteindre 50 modèles d'ici 2030, dont environ 30 seront entièrement électriques. Le groupe mise également sur des partenariats locaux, notamment avec XPENG, pour combler son retard technologique.

Aux États-Unis, un autre marché clé, les livraisons de véhicules ont diminué de plus de 20 % en raison des droits de douane. Malgré ces défis, Volkswagen a déjà réduit ses frais généraux de près d'un milliard d'euros au premier trimestre.

Cependant, la marge opérationnelle a continué de se dégrader, passant à 3,3 %, contre 3,7 % un an plus tôt et 6 % au premier trimestre 2024, un niveau jugé « beaucoup trop bas » par le directeur financier. Par ailleurs, la guerre au Moyen-Orient, qui a presque bloqué le détroit d'Ormuz, un couloir maritime crucial, a entraîné une hausse des coûts des matières premières et des biens.

M. Antlitz a estimé l'impact sur les coûts de transport à 20-30 millions d'euros par mois. Malgré ces difficultés, Volkswagen a confirmé ses objectifs pour 2026, avec une marge opérationnelle prévue entre 4 et 5,5 %.

Toutefois, ces prévisions ne tiennent pas compte de l'escalade au Moyen-Orient ni d'une éventuelle augmentation des droits de douane





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