Volkswagen engage une restructuration majeure pour adapter sa production mondiale

Face à la baisse de la demande et à une concurrence accrue, Volkswagen annonce une réduction de sa capacité de production mondiale d'un million de véhicules et prévoit des suppressions d'emplois massives d'ici 2030.

Le géant automobile Volkswagen traverse une période de turbulences sans précédent qui force sa direction à prendre des décisions radicales pour assurer la survie du groupe à long terme. Dans une récente interview accordée au Manager Magazin, les responsables de l'entreprise ont confirmé une stratégie de réduction drastique, visant une diminution allant jusqu'à un million de capacités de production supplémentaires.

Cet ajustement structurel vise à aligner l'offre du constructeur sur une réalité de marché mondiale devenue beaucoup plus complexe et exigeante qu'auparavant. En ramenant sa capacité totale à environ 9 millions de véhicules par an, Volkswagen cherche à stabiliser son modèle opérationnel vers un niveau jugé plus soutenable, après avoir longtemps visé des sommets de production qui ne sont plus en adéquation avec la demande réelle actuelle. Cette cure d'austérité intervient dans un contexte de ventes en chute libre depuis la crise sanitaire mondiale. Alors que le groupe affichait fièrement des volumes frôlant les 11 millions de véhicules en 2019, la dynamique s'est inversée, plafonnant désormais aux alentours de 9 millions. Le recul est particulièrement marqué en Chine, marché historique où Volkswagen perd du terrain face à une concurrence locale agressive et parfaitement adaptée aux nouvelles technologies électriques. Cette érosion des parts de marché pousse le groupe à revoir l'intégralité de sa carte industrielle mondiale. En Europe, la situation est tout aussi tendue : la fermeture emblématique de l'usine Audi de Forest, qui produisait le SUV Q8 e-tron, illustre parfaitement la volonté de rationaliser les coûts fixes. En Allemagne, berceau historique de la marque, les mesures frappent fort avec une réduction de capacités de 700 000 unités, marquant notamment la fin de la production à Dresde, une première historique en neuf décennies d'activité. Au-delà des sites de production, c'est l'ensemble du tissu social et financier du groupe qui est en pleine mutation. En mars dernier, Volkswagen a officialisé un renforcement massif de sa politique d'économies, prévoyant la suppression de 50 000 postes en Allemagne d'ici 2030. Ce plan d'envergure concerne l'ensemble des entités du groupe, incluant la marque éponyme, Audi, Porsche et la filiale logicielle Cariad. Ces suppressions d'emplois, bien que douloureuses sur le plan social, sont présentées comme indispensables pour restaurer les marges opérationnelles après une année 2025 particulièrement difficile. Le constructeur de Wolfsburg joue désormais une partie cruciale : réussir sa transition vers une agilité accrue tout en préservant ses fondamentaux techniques, au prix d'une transformation structurelle qui modifiera durablement le paysage de l'industrie automobile européenne et mondiale





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