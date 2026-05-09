Volodymyr Zelensky confirms three-day ceasefire with Russia announced by Donald Trump, urging its implementation from 9 to 11th May, while Moscow also confirms ceasefire and prisoner swap

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has confirmed a three-day ceasefire with Russia announced by Donald Trump, urging its implementation from 9th to 11th May, while Russia has confirmed acceptance of the ceasefire and a prisoner swap. The controversy continues as both sides have continued drone attacks after the unilateral ceasefire announcement by Russia. Meanwhile, talks between Ukrainian and American negotiators have resumed in Florida. These negotiations have been secondary to the war in Eastern Ukraine, but President Zelensky expressed hope in indirect talks for American negotiators to visit Ukraine shortly. We provide live coverage of the ceasefire and Russian commemorations of the 1945 end of World War II

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé vendredi le cessez-le-feu de trois jours avec la Russie annoncé par Donald Trump , exigeant sa mise en œuvre du 9 au 11 mai.

'Un cessez-le-feu doit être mis en place les 9, 10 et 11 mai', a-t-il déclaré, ajoutant que Kiev avait reçu le feu vert de Moscou pour un vaste échange de prisonniers. Il a également ordonné à l'armée ukrainienne de ne pas attaquer la parade du 9-Mai à Moscou, date de célébrations en Russie de la capitulation allemande en 1945, selon un décret publié sur le site internet de la présidence.

Moscou a confirmé avoir acceptée la trêve et l'échange de prisonniers. Plus tôt, la Russie avait déjà décrété de son côté une trêve avant les commémorations en Russie du 9-Mai, mais l'Ukraine comme la Russie ont poursuivi leurs attaques de drones après cette annonce unilatérale.

Donald Trump, qui n'en est pas à sa première déclaration de ce genre, a jugé que l'issue de la guerre était 'de plus en plus proche', tandis que les discussions ont repris cette semaine entre négociateurs ukrainiens et américains en Floride (sud-est). Ces pourparlers étaient passés au second plan depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Vendredi, Volodymyr Zelensky a dit espérer la venue en Ukraine des négociateurs américains dans les prochaines semaines.

Nous vous proposons de suivre en direct l'évolution du cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine et les commémorations du 9-Mai à Mosco





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