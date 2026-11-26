Volvo Cars Gent devient le premier site à tester les robots humanoïdes AEON pour remplacer les tâches pénibles en production dès 2027.

Volvo Car Gent inaugure une nouvelle ère industrielle en devenant le premier site de production du groupe Volvo à tester des robots humanoïdes, spécifiquement conçus pour imiter l'apparence humaine. L'objectif principal de ce déploiement technologique est de soulager les employés des charges physiques trop lourdes en leur confiant des tâches ergonomiquement plus favorables. Cette initiative majeure s'inscrit dans une stratégie d'automatisation avancée qui vise à moderniser les processus de fabrication sans compromettre la sécurité des travailleurs.

Formation des robots AEON en partenariat

Les robots AEON sont actuellement en phase d'apprentissage au sein de l'usine de Gand, sous la supervision d'une équipe interne de Volvo travaillant en étroite collaboration avec l'entreprise spécialisée Hexagon Robotics. Ces unités commencent par maîtriser des opérations simples telles que le positionnement précis de pièces dans deux types de conteneurs différents, jetant ainsi les bases d'une collaboration homme-machine plus sophistiquée. Le plan de Volvo consiste à augmenter progressivement la complexité des missions confiées aux machines, en élargissant leurs capacités à manipuler divers composants industriels spécifiques.

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Supériorité humaine et liberté de mouvement

À l'heure actuelle, la production de Volvo Cars dépend principalement de bras robotiques fixes et d'autres machines stationnaires, optimisées uniquement pour des tâches répétitives sur un emplacement unique. Pour les opérations nécessitant une mobilité accrue, les nouveaux robots humanoïdes offrent une flexibilité inégalée grâce à leur structure bipède et leur taille compacte. Ils peuvent évoluer dans les espaces existants aux côtés des collaborateurs humains et des autres équipements mécaniques, comblant ainsi un vide technologique important dans l'automatisation flexible des lignes d'assemblage.

Spécifications techniques et performances physiques

Chaque unité AEON mesure exactement 1,65 mètre de hauteur et pèse 60 kilogrammes, intégrant une palette complète de capteurs et de caméras pour percevoir son environnement et saisir des objets avec précision. Propulsés par des roues, ces robots peuvent transporter jusqu'à 10 kilogrammes de charge tout en atteignant une vitesse maximale de déplacement de 2,4 mètres par seconde. Cette combinaison de légèreté relative et de mobilité rapide permet une intégration fluide dans les flux de travail dynamiques de l'usine sans perturber l'efficacité globale de la chaîne logistique.

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Déclaration de Magnus Nilsson sur l'ergonomie

Magnus Nilsson, directeur de la production chez Volvo Cars, a explicitement défini la mission centrale de cette technologie en déclarant que leur ambition est de transférer les tâches les plus physiquement éprouvantes vers les robots. Cette redistribution des charges vise directement à améliorer le bien-être ergonomique des équipes de travail existantes, réduisant ainsi les risques de blessures professionnelles liées à la manutention lourde. La philosophie adoptée privilégie un environnement de travail plus sain en automatisant non pas toutes les tâches, mais spécifiquement celles qui sont nocives pour la santé humaine à long terme.

Calendrier de déploiement et lancement en production

Les premiers mois de 2027 marqueront l'arrivée de plusieurs robots AEON supplémentaires à Gand pour un projet pilote ambitieux couvrant un éventail élargi de fonctions industrielles critiques. À compter du milieu de l'année 2027, l'usine de Volvo Car Gent prévoira leur utilisation effective et régulière dans les flux de production quotidiens. Cette date butoir représente un jalon historique, faisant de l'établissement belge le premier site mondial de la constructeur automobile à intégrer ces humanoïdes dans ses opérations industrielles standardisées et durables.