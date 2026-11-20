De FOD Binnenlandse Zaken stuurt gemeenten een brief over de noodzaak van een papierstemsysteem ter voorbereiding op mogelijke vervroegde federale verkiezingen vóór 2029.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft een officiële brief verstuurd naar alle Belgische gemeenten met de instructie om zich voor te bereiden op de mogelijkheid van vervroegde federale verkiezingen. Deze communicatie komt niet voort uit directe politieke turbulentie, maar uit een dringende technische noodzaak gerelateerd aan de veroudering van het huidige elektronische stemsysteem. Gemeenten worden gevraagd om nu al plannen te maken voor een terugkeer naar traditioneel papiergestuurd stemmen.

Noodzakelijke voorbereidingen voor papierstemmen

De brief van de FOD Binnenlandse Zaken legt uit dat gemeenten de denkoefening moeten maken om te bepalen hoe ze operationeel kunnen blijven indien het elektronisch stemmen niet beschikbaar is. De overheid wil dat de lokale besturen nu al nadenken over de logistieke en organisatorische gevolgen van een overgang naar papier. Dit proces is cruciaal omdat de termijn voor de organisatie van federale verkiezingen zeer kort is, namelijk slechts veertig dagen.

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Een concreet voorbeeld van deze voorbereidingen is de herindeling van stembureaus en kiezers. Bij papierstemmen geldt een strikt maximum van achthonderd kiezers per stembureau, terwijl dit aantal bij elektronisch stemmen kan oplopen tot duizend, en in uitzonderlijke gevallen tot zestienhonderd. Dit verschil betekent dat er aanzienlijk meer stembureaus nodig zullen zijn om dezelfde bevolkingsgroep te bedienen, wat de logistieke complexiteit verhoogt.

Techologische leegte tussen Smartmatic en nieuw systeem

De federale regering is momenteel intensief op zoek naar een nieuwe leverancier voor een elektronisch stemsysteem, dat naar verwachting tegen begin 2029 operationeel moet zijn. Het huidige contract met de leverancier Smartmatic loopt echter al in januari 2027 af. Pas ten vroegste in maart 2027 zal de nieuwe leverancier worden aangewezen, waarna het ontwikkelings- en testproces van het nieuwe systeem pas echt kan starten.

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Deze tijdslijn creëert een gegarandeerde overgangsperiode van minstens twee jaar waarin geen elektronische stemcomputers beschikbaar zijn voor de gemeenten die nog met de eerste generatie apparatuur werken. Aangezien de overgrote meerderheid van de Vlaamse gemeenten nog steeds afhankelijk is van deze oudere technologie, betekent dit dat zij gedwongen zullen zijn terug te vallen op pen en papier als er verkiezingen worden uitgeschreven in deze periode.

Logistieke uitdagingen en extra benodigdheden

De terugkeer naar papierstemmen impliceert ook de oprichting van telbureaus, met een geschatte verhouding van ongeveer één telbureau per drie stembureaus. Voor al deze extra locaties moeten aparte gebouwen worden gevonden die voldoen aan de veiligheid en toegankelijkheidseisen. Daarnaast zijn er fysieke middelen nodig, waaronder stemhokjes, gedrukte stemformulieren, potloden en traditionele stembussen.

Het personeelsplan wordt eveneens uitgebreid om deze operatie mogelijk te maken. Gemeenten moeten rekening houden met de aanwerving of beschikbaarstelling van meer voorzitters en bijzitters om de stembureaus en telbureaus effectief te kunnen besturen. De FOD erkent in de brief dat het nemen van al deze maatregelen voor een eventuele stemming op papier tussen januari 2027 en het voorjaar van 2029 veel werk en kosten met zich meebrengt.

Onafhankelijk van politieke actualiteit

Ondanks de zorgen over de wankele politieke situatie, benadrukt de FOD Binnenlandse Zaken dat de brief niets te maken heeft met de huidige politieke actualiteit. Het wordt voorgesteld als een gewone procedurele maatregel om altijd voorbereid te zijn op eventuele vervroegde verkiezingen. Indien de federale regering overeind blijft, zouden de oude computers tegen 2029 immers zijn vervangen door nieuwe systemen, waardoor het probleem vanzelf zou verdwijnen.

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De brief aan de gemeenten heeft tot doel om in te spelen op deze onzekerheid en de lokale besturen te helpen bij het anticiperen op een scenario waarin het huidige politieke bestendigheid niet gegeven is. Door nu al de nodige voorbereidingen te treffen, kan de overheid garanderen dat de democratische processen soepel verlopen, ongeacht de politieke context op de dag van de stembusgang.