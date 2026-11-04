Voorkeur Democraten US Tussenverkiezingen Huis Senaat

De Democraten behalen historische overwinningen bij de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, waaronder winst in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

De Democratische Partij boekt een significant historisch succes tijdens de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen door de meerderheid te veroveren in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Deze politieke shift wordt mogelijk gemaakt door opvallende overwinningen in traditionele Republikeinse vestingen, waar kandidaten zoals James Talarico in Texas, Annie Andrews in South Carolina, en de nieuwe gouverneurs Gina Hinojosa in Texas, Keisha Lance Bottoms in Georgia, Amy Acton in Ohio, en Deb Haaland in New Mexico de stembus hebben overwonnen.

De politieke dynamiek verschuift op nationaal niveau nadat de Republikeinen slechts een enkele overwinning behaalden in Florida, waar Byron Donalds met een mager marge van 1,4 procentpunt de eerste zwarte gouverneur van de staat werd.

Historische Zege James Talarico in Texas

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De Democratische senator James Talarico heeft de langzittende procureur-generaal van Texas, Ken Paxton, definitief verslagen in de races om de Senaatszetel. Deze overwinning markeert het eerste Senaatsmandaat voor de Democraten in Texas sinds het jaar 1988 en wordt beschouwd als de duurste Senaatsrace in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Talarico, een 37-jarige voormalige leerkracht die ook predikant in de presbyteriaanse kerk volgt, was in 2018 verkozen in het Texaanse parlement voor een district nabij de stad Austin.

Talarico positioneerde zijn campagne rond de gestegen kosten van levensonderhoud, die hij rechtstreeks koppelde aan een politiek systeem dat volgens hem volledig in de greep is van miljardairs en grote bedrijven. Hij beschouwde Paxton als het ultieme voorbeeld van deze corrupte dynamiek, terwijl de tech-magnaat Elon Musk meer dan 200 miljoen dollar investeerde in de steun voor Paxton. Paxton probeerde Talarico af te schilderen als de meest radicale Democraat in de geschiedenis van de staat, verwijzend naar uitspraken uit 2021 over genderidentiteit die Talarico later als 'cringey' bestempelde en herriep.

Annexeer Annie Andrews in South Carolina

Ook in South Carolina veroveren de Democraten een cruciale Senaatszetel, waar Annie Andrews een overwinning behaalde die de Republikeinse meerderheid doorbreekt. Deze zege is de eerste voor de Democratische Partij in deze staat sinds 1998, ondanks dat de Democratische president kandidaat Trump de staat in 2024 nog met 18 procentpunten won. Andrews, een kinderarts met drie kinderen, maakt na een eerdere mislukte poging in 2022 voor het Huis van Afgevaardigden, nu haar intrede in de Senaat en is de eerste vrouw die in South Carolina tot senator wordt verkozen.

De campagne van Andrews duurde meer dan een jaar nadat de populaire Republikeinse senator Lindsey Graham in juli overleed, wat haar dwong het op te nemen tegen zijn onervaren zus Darline. Andrews onderscheidde zich door een effectieve fondsenwerving waarbij ze meer dan 24 miljoen dollar ophaalde, een bedrag dat meer dan tien keer hoger ligt dan wat Graham wist te verzamelen. Grote Republikeinse groepen compenseren dit gebrek aan middelen door miljoenen dollars te investeren in de steun voor Graham.

Reformatorische Winst Gina Hinojosa

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In Texas behalen de Democraten niet alleen in de Senaat, maar ook het gouverneurschap, doordat Gina Hinojosa de zittende Republikein Greg Abbott verslaat. Hinojosa wordt zo de eerste Democratische gouverneur in de staat sinds 1995, de derde vrouw in die functie en de eerste latina. De 52-jarige politicus, die in het Texaanse parlement zit voor een district in Austin, was daarvoor voorzitter van een lokaal schoolbestuur en wist een verrassende overwinning te behalen van bijna 53 procent tegen de 46 procent van Abbott.

Hinojosa hanteerde een boodschap die sterk lijkt op die van Talarico, waarbij ze sprak over een kloof tussen miljardairs en de gewone Texaan. Ze beschuldigde Abbott ervan Texas uitverkocht te hebben aan grote donoren en techbedrijven, en beloofde onder meer 1.500 dollar terug te geven aan elk Texaans huishouden samen met strengere regels voor datacenters. In tegenstelling tot haar tegenstanders vermijdt ze bewust discussies over cultuurpolitieke kwesties om zich te focussen op economische belangen.

Keisha Lance Bottoms in Georgia

De Democratische overwinningen zetten zich voort in Georgia, waar Keisha Lance Bottoms het gouverneurschap overneemt en voor het eerst sinds 1998 een Democraat deze functie bekleeft. Bottoms wordt de eerste zwarte vrouw in de geschiedenis van de Verenigde Staten die tot gouverneur van een staat wordt verkozen, nadat ze ongeveer 54 procent van de stemmen wist te verzamelen tegenover de Republikeinse tegenkandidaat Rick Jackson.

Voor haar politieke loopbaan werkte Bottoms als aanklager, rechter en was ze de burgemeester van de stad Atlanta, voordat ze als adviseur diende in de regering-Biden. Tijdens haar burgemeesterschap moest ze de stad leiden door diverse crisissen zoals een cyberaanval, de coronapandemie en de protesten na de dood van George Floyd. In haar campagne koppelt ze Jackson, een miljardair uit de zorgsector die meer dan 200 miljoen dollar uit eigen geld in de strijd stak, aan Donald Trump, en belooft ze Medicaid uit te breiden.