Le président de Vooruit Conner Rousseau boycotte la réunion du Premier ministre Bart De Wever en raison de l'absence de garanties sur l'indexation et la taxation des plus riches.

La dynamique de négociation autour du budget fédéral belge subit un revers majeur avec l'annonce du boycott de la réunion gouvernementale prévue ce lundi par le parti Vooruit. Le président du parti, Conner Rousseau, a confirmé qu'il ne se rendrait pas à l'invitation du Premier ministre Bart De Wever, qui avait convoqué les présidents des autres partis de la majorité. Cette décision marque une pause significative dans les discussions, les socialistes flamands refusant de s'asseoir à la table des négociations tant que leurs exigences centrales ne sont pas satisfaites.

Exigences claires avant toute négociation budgétaire

Le refus de participation de Vooruit repose sur deux piliers fondamentaux pour lesquels aucune réponse définitive n'a encore été apportée par l'exécutif : la protection de l'indexation des revenus et la taxation accrue des ménages les plus aisés. Oskar Seuntjens, chef de groupe des socialistes flamands à la Chambre, a précisé sur la télévision locale ATV que son parti n'avait toujours pas reçu les réponses qu'il attendait sur ces dossiers sensibles. Pour la direction de Vooruit, participer à une réunion sans garanties claires sur ces deux points reviendrait à perdre du temps et à tourner en rond, une approche qu'ils jugent inacceptable après huit mois de discussions.

Also read Arrivée de Ran Ran, une femelle panda géant, à Pairi Daiza

Positions divergentes sur l'effort budgétaire et fiscal

Alors que la ministre flamande Melissa Depraetere a insisté sur le sens du compromis démontré par son camp, soulignant que Vooruit a déjà fait de nombreuses concessions au cours des huit derniers mois, le parti reste inflexible. Les socialistes flamands exigent en priorité la fin des échappatoires fiscales qui profitent aux plus riches, en ciblant notamment le régime actuel de la taxe sur les comptes-titres. Conner Rousseau souhaite une contribution plus importante de la part des personnes les plus aisées, rejetant les propositions actuelles qui ressemblent selon eux à un saut d'index déguisé, alors que Vooruit s'oppose formellement à toute forme de saut d'indexation.

Advertisement

Impact politique et prochaines étapes du processus

L'absence de Conner Rousseau à cette réunion cruciale risque de ralentir la consolidation de la majorité gouvernementale, les autres partis semblant plus disposés à élargir l'effort budgétaire au-delà des 10 milliards d'euros mentionnés. Cette divergence crée un blocage technique qui pourrait retarder l'adoption définitive du budget fédéral. Melissa Depraetere attend une attitude similaire en matière de compromis de la part de ses partenaires, arguant que l'équilibre des concessions doit être respecté par tous les camps pour que l'accord soit pérenne. La situation reste tendue en attendant une éventuelle clarification du Premier ministre Bart De Wever sur les demandes spécifiques de Vooruit.