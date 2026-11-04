Vooruit et MR au Palais : Conner Rousseau plaide pour un budget équitable

Conner Rousseau et Georges-Louis Bouchez consultent le Roi Philippe sur la crise budgétaire belge. Vooruit exige un accord équitable pour maintenir la coalition.

Conner Rousseau a affirmé mercredi au roi Philippe que le parti Vooruit entend toujours conclure un accord budgétaire au sein du gouvernement fédéral, à la condition expresse que celui-ci soit parfaitement équitable pour l'ensemble des partenaires de la coalition. Le président des socialistes flamands a été le premier dirigeant politique de l'alliance Arizona à recevoir sa visite au Palais royal de Bruxelles lors de la deuxième journée des consultations royales.

Position de Vooruit sur le budget

Conner Rousseau a déclaré à la sortie du Palais royal de Bruxelles qu'il avait expressément indiqué au souverain la volonté de son parti de parvenir à un accord. Il a toutefois insisté sur le fait que cet accord doit être juste, soulignant que chaque acteur politique doit assumer sa part de responsabilité pour sortir de l'impasse actuelle. Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'une longue conversation sur la gravité de la situation politique et budgétaire que traverse la Belgique.

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Déroulement des consultations royales

Le président de Vooruit s'est rendu au palais plus d'une heure avant midi, en tenant à la main son ouvrage intitulé " Nu. of nooit ", qui signifie " Maintenant. Ou jamais " en néerlandais. Cette présence médiatique a été suivie par celle du président du MR, Georges-Louis Bouchez, qui est arrivé à son tour pour son audience avec le roi. Contrairement à Rousseau, Georges-Louis Bouchez n'a fait aucune déclaration à la presse lors de son arrivée au palais, laissant la place à une écoute attentive des positions des différents partis.

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Enjeux pour la coalition Arizona

Ces consultations royales visent à tenter de débloquer la crise budgétaire qui persiste en Belgique, avec la démission de Bart De Wever qui reste actuellement en suspens. Un rendez-vous décisif est prévu vendredi au palais pour approfondir ces discussions et explorer les leviers possibles pour former un nouveau gouvernement. Les partis de la coalition doivent trouver un terrain d'entente sur les mesures d'économies et les priorités budgétaires pour éviter une nouvelle période d'instabilité politique majeure.