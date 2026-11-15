Vooruit exige 1,5 milliard sur les plus riches dans les négociations budgétaires Arizona

Le parti socialiste flamand Vooruit réclame une contribution de 1,5 milliard d'euros auprès des plus aisés pour le budget Arizona, menaçant de bloquer l'accord si les mesures fiscales ne ciblent pas réellement les revenus élevés.

Le parti socialiste flamand Vooruit impose une ligne rouge stricte dans les négociations du nouveau budget Arizona, exigeant une contribution supplémentaire d'au moins 1,5 milliard d'euros issue de la fiscalité des plus riches. Ce seuil représente une part significative des 10 milliards d'euros d'efforts financiers recherchés par le gouvernement, soulignant la volonté du parti de recentrer l'effort contributif sur les revenus élevés plutôt que sur les catégories populaires.

Positionnement strict contre les baisses de pouvoir d'achat

Depuis l'ouverture des discussions, Vooruit a constamment rappelé qu'il est le seul parti de gauche au sein de la coalition Arizona et qu'il doit préserver ses marqueurs politiques dans l'accord final. Le parti refuse catégoriquement les coupes budgétaires trop drastiques dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale, estimant que les malades de longue durée ont déjà subi des mesures suffisantes par le passé.

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Les socialistes flamands rejettent également toute proposition susceptible de réduire le pouvoir d'achat des travailleurs et des pensionnés. Ils s'opposent notamment au gel de l'indexation automatique des salaires, ainsi qu'à toute diminution des allocations sociales et des pensions, considérant ces mesures comme inacceptables pour la cohésion sociale.

Propositions fiscales ciblées sur les hauts revenus et la spéculation

Pour atteindre son objectif de 1,5 milliard, Vooruit défend une véritable taxe sur les millionnaires, une initiative soutenue par le CD&V et les Engagés dans la majorité, ainsi que par le PS et le PTB dans l'opposition. Les obstacles majeurs proviennent du MR et de la N-VA, qui refusent l'instauration d'un cadastre des revenus ou la modification du coefficient du revenu cadastral pour les multipropriétaires, des mesures qui toucheraient environ 1,4 million de propriétaires en Belgique.

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Le parti propose également d'alourdir la récente taxe sur les plus-values, avec une augmentation comprise entre 10 et 15 pour cent. Une autre piste envisagée concerne la taxe sur les opérations boursières, dont le taux a été doublé cette année passant de 0,15 à 0,30 pour cent. Vooruit suggère soit une hausse supplémentaire des taux, soit un élargissement de l'assiette fiscale pour inclure les comptes-titres dont la valeur descendrait du seuil actuel d'un million d'euros à 900 000 ou même 750 000 euros.

Une proposition supplémentaire vise à taxer les actions nominatives des sociétés cotées en bourse, une catégorie actuellement épargnée et perçue comme un obstacle majeur par les partis libéraux et nationalistes flamands.

Lutte contre les niches fiscales des sociétés de management

Un autre axe central des revendications de Vooruit concerne la réduction des avantages fiscaux accordés aux sociétés de management, une niche fiscale estimée à 4 milliards d'euros pour environ 50 000 entités. Le parti espère récupérer un demi-milliard d'euros en luttant contre le recours abusif à ce dispositif par les indépendants et les entrepreneurs.

Ces mesures visent explicitement les épaules les plus larges, mais Vooruit craint que les propositions du gouvernement ne ciblent en réalité la classe aisée supérieure sans toucher au capital proprement dit, ce qui affaiblirait l'impact redistributif de la réforme fiscale.

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Négociations tendues autour de l'offre de Bart De Wever

Bart De Wever, figure centrale du processus, a pris conscience de la nécessité de céder sur ce terrain sensible pour obtenir un accord, proposant dans le dernier tableau budgétaire un peu plus d'un milliard d'euros en nouvelles recettes. Cependant, cette offre ne semble pas convaincre totalement Vooruit, qui y voit une mesure insuffisante et dépourvue d'une véritable taxe sur le capital.

Le parti socialiste flamand considère que le totem arraché de haute lutte, justifiant les concessions faites sur la santé et la sécurité sociale, n'est pas encore obtenu. L'impasse actuelle suggère que des tensions persistantes resteront au cœur des dernières étapes des négociations gouvernementales pour finaliser le budget Arizona.