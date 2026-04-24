Le parti Vooruit bloque l'approbation de nouvelles acquisitions militaires importantes jusqu'à ce que l'audit sur le service des achats de la Défense soit terminé, suite à des controverses concernant la communication du ministre de la Défense Theo Francken et le plan anti-drones.

La formation politique Vooruit a annoncé une suspension des approbations concernant les acquisitions militaires importantes au gouvernement fédéral jusqu’à la publication des résultats de l’audit en cours sur le service des achats de la Défense .

Cette décision, rendue publique vendredi par Conner Rousseau, président des socialistes flamands, lors d’une intervention sur la VRT, intervient dans un contexte de forte pression exercée sur le ministre de la Défense, Theo Francken. La semaine écoulée a été marquée par la diffusion d’un reportage critique par l’émission « Pano » de la VRT, portant sur le plan anti-drones adopté en urgence à la suite d’intrusions de drones dans l’espace aérien belge.

Le reportage met en lumière des préoccupations concernant la communication du ministre Francken, perçue comme une tentative de dramatisation de la situation afin de justifier l’allocation de 50 millions d’euros à ce plan. L’incident le plus frappant est la transmission discrète par M. Francken à HLN d’images initialement présentées comme celles d’un drone, qui se sont avérées être celles d’un hélicoptère. Le ministre a reconnu son erreur devant la Chambre des représentants mercredi dernier.

Conner Rousseau a souligné l’importance d’un leadership responsable de la part du ministre de la Défense, en particulier dans des périodes de tensions géopolitiques. Il a insisté sur la nécessité de fournir des informations exactes et transparentes.

« Dans des temps aussi difficiles, un ministre de la Défense doit faire preuve de leadership, cela signifie donner une information correcte. Il est clair que les images transmises à HLN n’étaient pas correctes », a-t-il déclaré. Il a qualifié la démarche du ministre de maladresse, soulignant que si une menace réelle pour la défense du pays existait, les images auraient dû être présentées en premier lieu au parlement, et non divulguées à un journaliste.

Cette divulgation à la presse est perçue comme une tentative de manipulation de l’opinion publique et une remise en question de la transparence du processus décisionnel. La confiance dans la gestion des affaires de défense est ainsi fragilisée, et la nécessité d’une enquête approfondie s’impose pour rétablir la crédibilité des institutions. Axel Weydts, député de Vooruit chargé de la Défense, avait déjà mis l’accent mercredi sur l’importance cruciale de l’audit initié par le ministre.

Il a souligné que les recommandations découlant de cet audit devraient être prises en compte pour réviser les procédures d’achat, si nécessaire.

« Nous attendons les résultats. S’il en sort des recommandations pour revoir les procédures, alors il faudra les revoir. Si l’on a acheté des choses trop chères, car c’est souvent dit, cela devra changer », a-t-il précisé. Conner Rousseau a réaffirmé la position de Vooruit, qui consiste à suspendre l’approbation de nouveaux achats militaires jusqu’à ce que l’enquête soit menée à bien et que la situation soit clarifiée.

Cette approche vise à garantir une utilisation responsable des fonds publics et à éviter tout gaspillage potentiel. Il a également suggéré que cette période d’attente pourrait être bénéfique pour le ministre Francken, lui permettant de prendre connaissance des conclusions de l’enquête et de renforcer sa position. L’objectif est de garantir que les futures acquisitions militaires soient basées sur des informations fiables et des procédures transparentes, afin de protéger efficacement les intérêts du pays





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