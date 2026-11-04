Vote à la Chambre : Anneleen Van Bossuyt défend les visites domiciliaires

La ministre de l'Asile soumet au vote la loi sur les perquisitions domiciliaires pour les étrangers en situation irrégulière. Une mesure contestée par le CAL qui menace de saisir les tribunaux.

Le jeudi de cette semaine marquera un moment clé du débat parlementaire en Belgique avec l'examen du projet de loi porté par la ministre de l'Asile, Anneleen Van Bossuyt. Ce texte controversé vise à modifier les modalités d'application des ordres de quitter le territoire, en permettant notamment des interventions policières directes au sein des domiciles privés. La Chambre des Représentants est attendue pour voter ce dispositif lors de la séance plénière prévue jeudi.

Le mécanisme des perquisitions domiciliaires

Le projet de loi soumis au vote autorise l'Office des étrangers à pénétrer dans un logement privé, mais cette mesure n'est pas automatique. Elle nécessite impérativement l'accord préalable d'un juge d'instruction. Cette autorisation judiciaire constitue un garde-fou essentiel dans le processus, garantissant que la coercition ne sera exercée que sous contrôle juridictionnel strict.

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L'objectif premier de ce texte est de faciliter l'arrestation des personnes étrangères qui refusent de se soumettre à un ordre de quitter le territoire. La ministre Anneleen Van Bossuyt (N-VA) précise que ces perquisitions seront cibléees spécifiquement sur les individus représentant une menace pour la sécurité nationale ou l'ordre public. La présence de la police sera ainsi rendue possible au moment de l'exécution de l'expulsion.

La position ferme du Centre d'Action Laïque

La réaction du Centre d'Action Laïque (CAL) est immédiate et sans équivoque face à cette initiative gouvernementale. Thomas Gillet, président de l'organisation, a annoncé que toutes les voies juridiques disponibles seraient explorées pour bloquer ou annuler le texte si celui-ci était adopté jeudi. Le CAL considère cette mesure comme une atteinte frontale aux droits fondamentaux.

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Thomas Gillet a dénoncé avec force un texte contraire au respect de la vie privée et familiale. Il rappelle que ces droits sont protégés de manière explicite par l'article 15 de la Constitution belge ainsi que par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le président du CAL a averti que les parlementaires votant en faveur de cette loi devront assumer pleinement leur soutien à une mesure jugée inconstitutionnelle par l'organisation.

Une dynamique communale et une crise politique

Le contexte dans lequel ce vote s'inscrit est complexe et politiquement tendu. La Chambre débat dans un climat de crise gouvernementale actuelle, le Roi ayant mis en suspens depuis lundi la démission de l'équipe gouvernementale menée par Alexander De Wever. Les négociations sur le budget 2027 sont bloquées, créant un environnement instable pour les décisions législatives majeures.

Sur le terrain, l'opposition locale à ce texte est forte. De nombreuses communes du royaume ont déjà adopté des motions contre cette mesure ces derniers mois. Ces initiatives locales témoignent d'un malaise significatif dans l'administration territoriale face à la possibilité de voir les forces de l'ordre pénétrer dans les habitations pour procéder à des expulsions, soulevant des questions pratiques et éthiques pour les autorités locales.