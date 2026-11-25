Le bourgmestre Arnaud Allard propose à Bart De Wever et ses collègues de quitter Bruxelles pour trouver un compromis budgétaire au calme dans sa commune ardennaise.

Le bourgmestre Arnaud Allard, de la commune de Vresse-sur-Semois en province de Namur, a formulé une proposition inhabituelle aux membres du gouvernement fédéral belge. Il invite le Premier ministre Bart De Wever et ses vice-Premiers ministres à transférer leurs négociations budgétaires depuis Bruxelles vers la vallée de la Semois. Cette initiative vise à créer un environnement propice au dialogue et à la recherche de compromis en dehors de l'agitation politique bruxelloise.

Une invitation officielle aux négociateurs

Arnaud Allard a adressé un courrier formel à Bart De Wever ce mardi pour lui proposer de rejoindre sa commune. Le document met également en copie Maxime Prévot, vice-Premier ministre, avec qui le bourgmestre avait déjà évoqué cette idée. L'objectif est d'offrir aux négociateurs un cadre naturel et paisif au cœur des Ardennes pour faciliter la réflexion sur les dossiers épineux du budget.

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Arguments historiques et apaisement

Le bourgmestre s'appuie sur des exemples historiques majeurs pour étayer sa démarche. Il cite la réconciliation franco-allemande en 1958 à la résidence de campagne de Charles de Gaulle et la naissance du G7 en 1975 au château de Rambouillet. Arnaud Allard assure que les grandes décisions ne se prennent pas toujours dans les capitales. Il promet calme, discrétion et hospitalité ardennaise aux participants.

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Contexte politique et défis budgétaires

Cette proposition intervient dans un contexte de tensions autour de l'équilibre financier national. Les partenaires sociaux étudient actuellement des réformes de l'indexation et de la norme salariale. Des débats agités ont eu lieu entre Bart De Wever et les présidents de parti sur la faisabilité des efforts budgétaires exigés par les partenaires sociaux.

Impact concret et suites réservées

Les décisions issues de ces négociations pourraient toucher le pouvoir d'achat des Belges. Le ministre wallon Yves Coppieters a récemment abordé d'autres sujets sociétaux comme le masculinisme. La réponse du Premier ministre à cette invitation reste actuellement inconnue mais marque une tentative originale de sortir des sentiers battus.