Het openbaar ministerie vraagt vrijspraak voor de voormalige barman van café ZeeZicht in Antwerpen. Gezien het gebrek aan voldoende bewijzen wordt hij vrijgesproken van verkrachting.

Het Openbaar Ministerie eist de vrijspraak voor de voormalige barman van het populaire café ZeeZicht in Antwerpen. De rechtbank oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor de beschuldigingen van verkrachting tegen de 23-jarige man.

Gebrek aan Bewijzen voor Verkrachting

Het parket concludeert dat de feiten niet voldoende bewezen zijn als verkrachting of als een schending van de seksuele eerbaarheid. Hoewel het gedrag van de verdachte door de justitie wordt afgekeurd, reiken de beschikbare feiten niet uit om een schuld te bewijzen boven elke redelijke twijfel. Daarom wordt nu een einde gemaakt aan de strafrechtelijke vervolging in deze complexe zaak.

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Feiten rond ZeeZicht Antwerpen en 2025

De incidenten die aan de basis liggen van deze rechtszaak, zouden zich hebben afgespeeld in de jaren 2024 en 2025. De beklaagde werkte op dat moment als jobstudent in het café ZeeZicht. Het onderzoek kwam op gang nadat een jonge vrouw een klacht indiende, waarna er in de daaropvolgende maanden nog vier andere vermeende slachtoffers zich meldden.

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Onschuldpresumptie en Pleit van Johan Platteau

De verdediging, aangevoerd door advocaat Johan Platteau, heeft de beschuldigingen van de start af aan volgehouden. De advocaat verklaart dat hij zijn cliënt nooit voor schuldig had gehouden en juicht de objectieve houding van het parket toe. Hij spreekt over het einde van de lijdensweg voor zijn cliënt en benadrukt dat deze geen verkrachter is.

Complottheorie en Steun voor Slachtoffers

Tijdens het proces werd er door de verdediging ook gesproken over een complot en een heksenjacht in de media tegen de barman. De uitbaters van café ZeeZicht in Antwerpen namen duidelijk afstand van hun medewerker en betuigden hun volledige steun aan de vrouwen die aangifte hadden gedaan, ondanks het gebrek aan bewijs voor de rechter.