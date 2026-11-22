La VRT NWS relance son test interactif pour distinguer le vrai du faux. Découvrez les 12 nouvelles questions sur les deepfakes et la musique IA générée.

La chaîne de télévision publique belge VRT NWS a officiellement annoncé le lancement de la deuxième édition de son initiative pédagogique majeure, dénommée l'AI-Check. Cette plateforme interactive vise à sensibiliser le grand public à la montée en puissance des contenus générés par l' intelligence artificielle. L'objectif est d'aider les utilisateurs à naviguer dans un paysage médiatique de plus en plus complexe, où la frontière entre la réalité et la fabrication numérique s'estompe considérablement.

Un test interactif avec douze nouvelles questions

Après le succès considérable de sa première édition, la VRT NWS met à disposition du public une nouvelle série de douze questions inédites. Ce quiz interactif permet aux participants d'évaluer leur capacité à distinguer les images, les vidéos et les pistes audio authentiques de leurs contreparties générées par l'IA. Les sujets abordés sont variés et concrets, allant de la reconnaissance de deepfakes visuels à l'identification de chansons composées algorithmiquement. Les participants peuvent notamment comparer des créations artificielles avec des œuvres connues, telles que les reprises ou compositions associées au groupe belge Clouseau.

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Une prolifération massive des contenus IA sur les réseaux

Les statistiques récentes illustrant la pénétration de l'intelligence artificielle dans les écosystèmes numériques sont particulièrement alarmantes pour les experts. Sur la plateforme de microblogging vidéo TikTok, plus de 1,3 milliard de vidéos portent désormais l'étiquette indiquant qu'elles ont été créées ou modifiées par une IA. La présence de ces outils est également massive sur les autres plateformes sociales, où 13,8 pour cent des textes publiés sont générés par des algorithmes. Le réseau professionnel LinkedIn se distingue comme le leader incontesté de cette tendance, affichant un taux d'utilisation de l'IA pour la rédaction de textes atteignant 40 pour cent de l'ensemble des publications.

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Les défis de la vérification selon Luc Van Bakel

Luc Van Bakel, qui occupe le poste de rédacteur en chef adjoint chargé de l'enquête et du contrôle chez VRT NWS, souligne l'urgence de la situation. Il déclare que jamais auparavant les informations ne se sont dispersées avec une telle rapidité à travers le monde, atteignant les écrans en quelques secondes après leur événement déclencheur. Cependant, cette vélocité s'accompagne d'une qualité variable et souvent douteuse, l'IA jouant un rôle central dans la dilution de la vérité. Pour la VRT NWS, il est impératif de mettre en lumière les risques associés à cette technologie, surtout lorsque les citoyens peinent à identifier les manipulations.

Bilan des résultats et mission pédagogique

La première édition de ce test avait attiré près de 650 000 participants, révélant une méconnaissance générale des mécanismes de génération d'images et de sons. Une petite minorité seulement avait réussi à répondre avec exactitude à toutes les questions du questionnaire initial. Cette donnée chiffrée a convaincu la direction de renouveler l'exercice pour vérifier si la sensibilisation des Belges s'est améliorée. Luc Van Bakel rappelle que la tâche de l'audiotelvisiteur public est d'offrir des outils accessibles pour combattre le doute. Le quiz intègre des conseils pratiques permettant aux utilisateurs d'améliorer leurs propres compétences de vérification au quotidien.