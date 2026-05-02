Vuelta Femenina : Qui succédera à Demi Vollering ?

La Vuelta Femenina 2024 s'annonce ouverte après le forfait de Demi Vollering. Un parcours exigeant avec des étapes accidentées et un final explosif sur l'Angliru attend les coureuses.

La Vuelta Femenina 2024 s'apprête à démarrer, et la question de la succession de Demi Vollering , double tenante du titre, est sur toutes les lèvres.

L'absence de la championne néerlandaise ouvre la voie à une compétition particulièrement ouverte, mais la route vers le maillot rouge s'annonce semée d'embûches. Les organisateurs ont conçu un parcours exigeant, conçu pour tester la résistance des coureuses jusqu'à leurs limites. Avec sept étapes totalisant 815 kilomètres, le tracé promet une difficulté croissante au fil des jours, mettant à l'épreuve les qualités de grimpeuses, de sprinteuses et de baroudeuses.

Les deux premières étapes, entre Marin et Salvaterra de Mino (113,9 km) et entre Lobios et San Cibrao das Vinas (109,8 km), se caractérisent par un profil accidenté, offrant des opportunités aux coureuses offensives et aux spécialistes des reliefs vallonnés. Ces étapes initiales, bien que difficiles, ne présentent pas de montées exceptionnellement ardues, mais elles solliciteront constamment les jambes des participantes.

La troisième et la cinquième étapes offriront un répit aux grimpeuses, avec des parcours presque entièrement plats favorables aux sprinteuses. Cependant, la quatrième étape relancera la tension avec un nouveau profil accidenté, préparant le terrain pour les affrontements décisifs du week-end. C'est véritablement lors des deux dernières étapes que les favorites se départageront, avec une concentration maximale de difficultés. Le dernier week-end de course sera le théâtre des batailles les plus intenses.

La sixième étape, courte mais potentiellement décisive (106,5 km), culminera avec l'ascension des Praéres (3,7 km à 13,4% de moyenne, catégorie 1), où les pourcentages pourront atteindre des sommets vertigineux de 27%. Cette montée servira de mise en bouche avant le véritable juge de paix : la septième et dernière étape, une épreuve dantesque de 133 kilomètres.

Celle-ci comprendra pas moins de quatre ascensions, dont l'Alto de Santo Emiliano (5,2 km à 5,9% de moyenne, catégorie 3), l'Alto de la Tejera (4,2 km à 5% de moyenne, catégorie 3) et l'Alto del Tenebredo (3,2 km à 9,7% de moyenne, catégorie 2). Le point culminant de cette étape sera l'ascension du mythique Angliru, l'une des montées les plus redoutables d'Espagne, avec ses 12,4 kilomètres à une pente moyenne de près de dix pour cent.

Avec 22% du dénivelé positif total concentré sur cette seule journée, la septième étape s'annonce comme le théâtre des décisions finales. La Vuelta Femenina 2024 promet donc un spectacle palpitant, où la tension montera crescendo tout au long de la semaine, culminant avec un final explosif sur les pentes de l'Angliru. La succession de Demi Vollering est en jeu, et les coureuses devront se surpasser pour décrocher le maillot rouge





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