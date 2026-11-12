Vynova Belgium déclarée en faillite : 600 emplois perdus à Tessenderlo-Ham

Le tribunal de Hasselt a prononcé la faillite de Vynova Belgium, endettée de 275 millions d'euros. La fermeture menace 600 emplois dans le Limbourg.

Le tribunal de l'entreprise de Hasselt a officiellement déclaré en faillite Vynova Belgium, jeudi. Cette décision entraîne la perte de 600 emplois dans le Limbourg. L'entreprise chimique, située à Tessenderlo-Ham, n'a pas trouvé de repreneur malgré une dette de 275 millions d'euros.

L'annonce de la faillite avait été faite mardi matin par la direction de Vynova Belgium, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Le jugement de jeudi transforme cette annonce en procédure judiciaire officielle, avec la désignation d'administrateurs chargés de superviser la liquidation.

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Une procédure confiée à quatre curateurs et deux juges

Le tribunal de Hasselt a désigné quatre curateurs pour gérer la faillite de Vynova Belgium : Bert Vandenreyt, Ann Noé, Vincent Geeraert et Ilse Roox. Ces professionnels seront chargés de administrer les biens de l'entreprise dans le cadre de la procédure.

Deux juges-commissaires ont également été nommés pour suivre le dossier : Dominiek Willemse et Jo Kenis. Dominiek Willemse avait déjà exercé la fonction de juge délégué dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au sein de Vynova, ce qui assure une continuité dans le suivi du dossier.

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Vynova Belgium a indiqué qu'elle attendait la première réunion avec les administrateurs judiciaires. Dans l'intervalle, l'entreprise a précisé qu'elle ne ferait aucune autre communication.

Le syndicat FGTB-ABVV réclame une intervention politique

Le syndicat socialiste FGTB-ABVV demande une intervention des responsables politiques pour l'avenir des salariés. Une délégation du syndicat s'est rendue jeudi au parlement fédéral à Bruxelles, sur invitation du député PTB Gaby Colebunders.

Le syndicaliste Yannick Urbain a affirmé que la délégation représentait les intérêts des travailleurs de Vynova à Bruxelles. Il a réclamé une attention politique sur le devenir de ces salariés, sans préciser de mesure concrète attendue à ce stade.

Des négociations de rachat qui ont échoué

Le rachat de Vynova Belgium n'a pas abouti. Les négociations engagées avec le groupe chimique Nobian en vue d'une reprise ont échoué, ce qui a conduit à la faillite prononcée par le tribunal.

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L'usine de Tessenderlo-Ham faisait déjà l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis décembre dernier. Le passage à la faillite marque l'échec de cette tentative de sauvetage, avec une dette de 275 millions d'euros à régler dans le cadre de la procédure.