Wall Street effondré : les marchés boursiers mondiaux plongent suite aux craintes sur l'IA et les tarifs douaniers

Le Nasdaq chute de 5,5% le 5 novembre 2026, perdant 3200 milliards de dollars. Les investisseurs fuient la tech américaine et asiatique, craignant la régulation de l'IA et les taxes de Donald Trump.

La panique a balayé les marchés financiers mondiaux ce jeudi 5 novembre 2026, prenant pour point de départ la Bourse de New York sur Wall Street. Le Nasdaq, indice de référence pour les valeurs technologiques américaines, a enregistré une chute brutale de 5,5%, marquant sa pire session depuis avril 2025. Ce repli spectaculaire intervient immédiatement après l'annonce faite par le président américain Donald Trump, désignée sous le terme de "Liberation Day", qui a instauré de nouveaux droits de douane à l'échelle internationale.

La tempête sur les marchés asiatiques et américains

La valeur totale des actions boursières évaporée sur Wall Street ce jour précis est évaluée à un choc de 3200 milliards de dollars. Cette érosion massive du patrimoine boursier s'explique par la crainte accrue des investisseurs de voir l'essor de l'industrie technologique et le développement rapide de l'intelligence artificielle (IA) freinés par ces nouvelles mesures protectionnistes. Dès la nuit de jeudi à vendredi, cette onde de choc s'est propagée à l'Asie. Les places boursières de Tokyo et de Séoul ont respectivement enregistré des baisses de près de 6% et de 8%, confirmant l'ampleur systémique de la crise de confiance.

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Nvidia et les Sept Magnifiques sous pression

Les fabricants de semi-conducteurs, producteurs de la matière première indispensable au fonctionnement des technologies IA et des Data Centers, se trouvent directement dans le collimateur des marchés. Le géant américain Nvidia, deuxième plus grande capitalisation boursière mondiale derrière Apple, a perdu près de 9% de sa valeur, représentant environ 400 milliards de dollars détruits en une seule séance. Les Sept Magnifiques, le groupe des géants de la Tech américaine composé d'Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla, ont vu plus de 800 milliards de dollars disparaître de leur capitalisation collective. De son côté, le constructeur sud-coréen Samsung Electronics a également chuté de près de 10%.

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La régulation de l'IA comme facteur de risque

Cette crise soudaine contraste avec l'accueil plutôt favorable que les marchés financiers avaient réservé à la victoire démocrate lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, célébrée la veille. Le basculement intervient en raison des propositions de loi que les nouveaux élus démocrates pourraient présenter en janvier prochain au Congrès américain. Ces textes visent à mieux réguler les systèmes d'intelligence artificielle et la construction de centres de données extrêmement énergivores. Jusqu'à présent, les investissements massifs dans ces nouvelles technologies constituaient le moteur principal soutenant la croissance économique américaine, et ces perspectives de restriction ont immédiatement déstabilisé les investisseurs.

Résilience relative des places européennes

Ce vendredi matin, les bourses européennes ont senti le souffle refroidissant des investisseurs, avec Paris, Londres, Francfort, Milan et Bruxelles ouvrant tous en recul de plus de 1%. Bien que moins exposés directement au secteur technologique que leurs homologues américains, les indices européens ont subi le contrecoup des déroutes transatlantiques et asiatiques. Cependant, les marchés européens n'ont pas dégringolé à la même vitesse. Des secteurs traditionnels solides, tels que l'industrie, la pharmacie et l'alimentation, qui constituent la force structurelle des places européennes, ont permis aux indices de la région de garder la tête hors de l'eau malgré la méfiance croissante concernant l'avenir des nouvelles technologies.