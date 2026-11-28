Un wallaby s'est échappé et erre près de Kalmthout et Essen. La police de la zone Frontière multiplie les tentatives de capture, mais le marsupial reste introuvable depuis une semaine dans la région de la Campine.

La police de la zone Frontière mène depuis près d'une semaine une traque incessante pour localiser un wallaby qui a réussi à s'échapper. Ce marsupial se déplace actuellement librement dans les environs immédiats des communes de Kalmthout et d' Essen, attirant l'attention des habitants et des autorités locales. L'événement n'est pas anodin, car la capture de ce type d'animal dans un environnement semi-urbain ou naturel représente un défi logistique et sécuritaire particulier pour les forces de l'ordre belges.

Mécanisme de la poursuite et défis techniques

Les agents de la police de la zone Frontière ont confirmé avoir déployé plusieurs stratégies différentes pour capturer l'animal de manière sûre, sans toutefois y parvenir jusqu'à présent. Les rapports officiels indiquent que chaque tentative de rapprochement ou d'interception s'est soldée par un échec, soulignant la vivacité exceptionnelle du wallaby. Cet animal, qui appartient à la famille des macropodidés et est étroitement lié au kangourou, possède une anatomie conçue pour la vitesse et l'endurance. Il dispose de puissantes pattes arrière qui lui permettent de bondir sur de longues distances, ainsi que d'une longue queue musculée servant de contrepoids et d'arme de défense.

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La difficulté majeure réside dans les habitudes nocturnes de l'espèce. Le wallaby est principalement actif au crépuscule et pendant la nuit, ce qui rend sa détection visuelle beaucoup plus complexe pour les équipes de police qui opèrent souvent dans des conditions de faible luminosité. Cette nature crépusculaire implique que les zones de végétation dense et les sentiers isolés offrent des abris idéaux à l'animal, permettant ainsi son évasion répétée des filets ou des pièges potentiels. Les agents sont donc contraints de s'adapter à ces cycles biologiques pour espérer intercepter la bête avant qu'elle ne s'éloigne davantage.

Réactions des acteurs et conseils de prudence

La police de la zone Frontière a été formelle dans ses communications : l'éleveur ou le propriétaire de l'animal a été officiellement notifié de la situation et est pleinement conscient que le marsupial est hors de son enclos. Aucun soupçon de vol ou de crime majeur n'est actuellement évoqué, mais la priorité absolue reste la récupération de l'animal vivant. Les responsables de la zone de police invitent la population à faire preuve de la plus grande prudence. Ils exigent que les citoyens ne tentent en aucun cas de capturer l'animal par eux-mêmes, car une intervention amateur pourrait mettre en danger la sécurité publique ou stresser le marsupial à l'extrême.

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Les directives émises par les forces de l'ordre sont claires et non négociables : en cas d'aperçu du wallaby, il est impératif de rester calme. Les témoins doivent simplement observer l'animal de loin et ne surtout pas essayer de le faire fuir en courant à sa poursuite ou en faisant du bruit agressif. Cette méthode de suivi passif permet aux équipes professionnelles de localiser précisément le marsupial et d'intervenir avec le matériel adapté. Chasser le wallaby augmenterait considérablement le risque qu'il s'enfonce dans des zones inaccessibles ou qu'il blesse un citoyen par réflexe de défense.

Impact territorial et prochaines étapes opérationnelles

Les dernières informations transmises par la police indiquent que le wallaby semble privilégier les grands espaces naturels pour ses déplacements nocturnes. Plus particulièrement, le marsupial se dirige régulièrement vers la Kalmthoutse Heide, une vaste réserve naturelle, ainsi que vers la zone de Wildert. Ces territoires, caractérisés par leurs dunes et leurs forêts, offrent un couvert végétal idéal pour masquer la silhouette du marsupial aux yeux des patrouilles. L'animal semble avoir identifié ces corridors naturels comme des axes de déplacement sûrs, ce qui complexifie encore les opérations de traque menées par la police.

La situation reste dynamique et les équipes de police maintiennent une surveillance accrue dans ces secteurs spécifiques de la Campine. Bien que les tentatives de capture aient échoué à plusieurs reprises, la persévérance des agents laisse penser qu'une opportunité se présentera probablement dès que les conditions de visibilité ou de comportement de l'animal seront favorables. En attendant, la population locale est invitée à signaler immédiatement toute observation suspecte, contribuant ainsi à l'efficacité de la traque. L'objectif final demeure le retour sans encombre du wallaby auprès de son propriétaire, dans le respect de la sécurité de tous les acteurs impliqués dans cette chasse à l'homme (ou plutôt à marsupial) inédite.