La Wallonie modernise son système de délivrance de permis de chasse, introduisant une plateforme en ligne tout en conservant les guichets physiques pour les personnes nécessitant de l'assistance.

La Wallonie passe sous le signe de la modernisation de son dispositif de chasse après une longue période d'existence où les demandes de permis étaient quasi exclusivement physiques.

Aujourd'hui, les autorités annoncent une nouvelle procédure centralisée, accessible en ligne et vouée à réduire les déplacements inutiles tout en offrant une meilleure visibilité aux chasseurs. Le portail officiel Mon Espace Wallonie va ainsi devenir l'outil unique pour consulter, déposer et obtenir un permis de chasse, un QR code le rejoignant désormais. La présence de guichets physiques n'est pas abandonnée ; ils resteront disponibles pour les personnes concernées par des difficultés d'accès au numérique.

La mise en place d'une procédure numérique implique de régler la chaîne de contrôle : le chasseur doit envoyer, via le portail, un ensemble de pièces justificatives, qui seront ensuite examinées, toujours sous la main du personnel administratif. Ces documents comprennent : un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois, valable pour confirmer l'absence de condamnations susceptibles d'interférer avec l'usage pacifique du tire.

À part, l'attestation de réussite à toutes les épreuves de l'examen de chasse, tant théoriques que pratiques, permettant de corroborer le niveau de compétence du candidat. Le certificat d'assurance individuelle, moteur de la sécurité au sein de la faune, vient adjoindre la stabilité financière du sport.

Enfin, à partir de la prochaine année, un certificat médical neuf de moins de cinq mois sera requis, l'assurance de la santé physique du chasseur. Les autorités soulignent que la transition vers le numérique ne dénigra pas l'importance du service public. Au contraire, elle a fait l'objet d'une campagne d'information extensive afin de familiariser le public avec les outils.

Les chasseurs munis d'un smartphone pourront stocker leur QR code et le présenter lors d'un contrôle d'identité ou d'un passage en cours, évitant ainsi toute tentative de perte de documents. Les anciens permis papier seront remplacés, mais la possibilité de les imprimer Persiste pour un usage analogique si nécessaire.

Cette initiative s'inscrit dans une logique de responsabilisation et de respect de l'environnement : en rendant les processus plus fluides, les autorités s'attendent à une hausse de la participation à la chasse, tout en garantissant que chaque demande soit examinée de manière rigoureuse. Les discussions sur les enjeux liés à la chasse restent animées, certains la voyant comme un moyen de gérer la population de gibier, d'autres la regardent comme un bon marché de grand prix.

Le gouvernement wallon notifie toutefois qu'il favorise l'équilibre entre bénéfices socio‑économiques et préservation de la nature. En somme, la digitalisation des permis de chasse en Wallonie marque un tournant pragmatique : un filet de sécurité administratif minimal, dispensant les citoyens de déplacements tout en préservant la lisibilité des procédures. Ce projet montre la volonté de l'exécutif de soutenir les sports de chasse tout en maintenant un cadre réglementaire solide et accessible





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chasse Wallonie Permis Digitalisation Sécurité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tour de Wallonie : Ben Oliver remporte l'étape sous la pluie et relance la courseRevivez la deuxième étape du Tour de Wallonie, marquée par la victoire surprise du Néo-Zélandais Ben Oliver au sprint dans des conditions humides, ainsi que d'autres actualités sportives et nationales.

Read more »

Ecolo réclame la démission du président du Parlement de la Fédération Wallonie-BruxellesLe groupe Ecolo accuse Benoît Dispa d'avoir enfreint les règles parlementaires à plusieurs reprises lors de l'examen du décret-programme et demande sa démission immédiate. Les écologistes dénoncent des passages en force pour accélérer l'adoption du texte, notamment le non-respect d'un délai de 84 heures et l'empêchement d'un renvoi au Conseil d'État. Le PS soutient cette demande.

Read more »

Nouvelle route N54 en Wallonie : une étude à 70 millions d'euros pour désenclaver la régionLa SOFICO lance une étude de 70 millions d'euros pour la construction d'une nouvelle route, la N54, longue de 14 km en 2x1 voie, entre Erquelinnes et Lobbes. Le projet comprend des études de mobilité, environnementales, géotechniques et d'expropriation, ainsi que la création d'aménagements cyclables et de bassins d'orage. L'objectif est d'améliorer la mobilité locale tout en tenant compte des réalités agricoles et environnementales, avec un démarrage prévu au second semestre 2026.

Read more »

Troisième étape de l'Ethias Tour de Wallonie : Habay et Vaux-sur-Sûre, deux premières foisLe peloton s'élancera depuis Habay pour une étape entièrement wallonne avec un dénivelé important en seconde partie. Le parcours inclut plusieurs côtes classées et un circuit final autour de Vaux-sur-Sûre avant l'arrivée sur un long faux plat montant. Cette étape pourrait créer des écarts au classement général avec la côte du Terme, tout en offrant des opportunités aux attaquants et aux puncheurs. Tobias Foss et Leo Hayter sont mentionnés comme favoris, tandis que les grimpeurs comme Oscar Rodriguez pourraient se montrer. Arnaud De Lie représente l'espoir belge.

Read more »