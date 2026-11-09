Wallonie : Échec des objectifs 2030 et domination automobile

Le SPW Mobilité et l'Iweps publient un tableau de bord alarmant sur la mobilité en Wallonie. La voiture reste dominante et l'électrification est loin des cibles 2030 fixées par la Région wallonne.

Le Service public de Wallonie (SPW) Mobilité et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique ( Iweps) ont rendu publique une évaluation critique de la situation des transports en Région wallonne. Cette troisième édition du Tableau de bord de la mobilité (TBM) met en lumière un décalage significatif entre les performances actuelles et les ambitions environnementales fixées pour 2030.

Les données révèlent que la voiture individuelle conserve une emprise quasi totale sur les déplacements des Wallons. Elle concentre 73,9 % des distances parcourues sur le territoire, confirmant sa position hégémonique face aux autres modes de transport disponibles pour la population locale.

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L'électrification du parc automobile apparaît comme le principal point faible de cette stratégie de transition. Alors que l'objectif régional vise à atteindre 25 % de véhicules 100 % électriques dans le parc d'ici cinq ans, le bilan est désastreux avec seulement 2,4 % de part de marché. Ce retard structurel compromet sérieusement les chances d'atteindre les cibles climatiques établies par les autorités régionales.

Coûts externes et dépendance routière

Pour la première fois, le SPW Mobilité et l'Iweps intègrent le calcul des coûts externes générés par les systèmes de transport en Wallonie. Ces frais, qui incluent les accidents, la pollution, le bruit et les embouteillages, représentent une charge annuelle de 7,12 milliards d'euros. Ce montant correspond à 4,9 % du produit intérieur brut régional, un poids économique considérable non pris en charge par les usagers.

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La route détient également un monopole sur le fret avec 93,7 % des tonnes-kilomètres acheminées par voie terrestre. Parallèlement, la demande de transport de personnes continue d'augmenter, atteignant 56 milliards de passagers-kilomètres combinés pour la voiture, le train et le bus, malgré les efforts promotionnels réalisés par les organismes publics.

Émissions et sécurité routière

Les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports constituent 27 % du total wallon, avec une baisse limitée de seulement 4,2 % depuis 2005. Les dernières données montrent même une progression de 2,9 % sur l'année observée la plus récente, indiquant une stagnation voire une régression dans la décarbonation du secteur.

La sécurité sur les routes s'améliore tout de même, avec 202 décès enregistrés en 2025 contre 286 en 2017. Cependant, l'objectif intermédiaire de ramener ce nombre à 100 morts en 2030 exige une accélération drastique des mesures de prévention pour espérer atteindre cette cible ambitieuse selon les experts de l'Iweps.

Stagnation de l'occupation et perspectives

Le taux d'occupation des véhicules individuels reste bloqué à 1,33 personne par véhicule, loin de l'objectif de 1,8 personne fixé par la Région wallonne. Cette stagnation souligne la difficulté à promouvoir le covoiturage et à optimiser l'utilisation de la flotte automobile existante face aux habitudes de mobilité consolidées.