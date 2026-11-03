Wallonie : Le décret réformant le parcours emploi adopté par le parlement

Le projet de décret wallon pour l'emploi a été adopté en commission. Pierre-Yves Jeholet définit un cadre commun, tandis que l'opposition critique les moyens et la vision du Forem.

Le projet de décret visant à réformer le parcours pour l'emploi en Wallonie a officiellement été adopté au terme de longues heures de discussions mardi, lors de la réunion de la commission du parlement régional. Ce vote marque une étape décisive dans la restructuration des politiques publiques d'insertion professionnelle dans la région.

Adoption du texte en commission régionale

Le texte législatif a recueilli l'approbation de la majorité parlementaire contre l'opposition présente. Cette adoption intervient après un débat intense qui a mis en lumière les divergences fondamentales entre les gouvernants et les forces de l'opposition concernant la philosophie sous-jacente aux nouvelles mesures d'aide à l'emploi.

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Pierre-Yves Jeholet et la logique du parcours unique

Pierre-Yves Jeholet, ministre wallon de l'Emploi, a rappelé durant les débats que l'ambition affichée est simple : permettre à chaque chercheur d'emploi de bénéficier de l'accompagnement et des actions les plus pertinents en fonction de sa situation et de ses besoins. Il a insisté sur la nécessité de sortir d'une logique de dispositifs dispersés pour construire, avec le Forem et les différents opérateurs, un véritable parcours vers l'emploi adapté à chaque situation.

Le ministre libéral a précisé que ce n'est pas une réforme supplémentaire, mais la définition du cadre commun dans lequel doivent désormais s'articuler accompagnement, orientation, formation et mise à l'emploi. L'objectif central est de remettre le chercheur d'emploi au centre du système tout en connectant ces efforts aux besoins réels des entreprises locales.

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Critiques de Dorothée Derodder et de la qualité de l'emploi

Dans les rangs de l'opposition, le message n'a pas fait mouche auprès de tous les groupes politiques. Dorothée Derodder, députée socialiste, a reconnu que plusieurs orientations pouvaient être partagées, notamment le renforcement de la cohérence des parcours et la création d'un dossier unique. Elle a toutefois souligné que sur le principe, ce sont des évolutions intéressantes mais insuffisantes si elles ne garantissent pas la durabilité.

La députée PS a affirmé que l'efficacité d'un parcours ne se mesure pas seulement à la rapidité avec laquelle une personne retrouve un emploi. Elle dépend aussi de la qualité de cet emploi, de sa durabilité et de la capacité de la personne à s'y maintenir sur le long terme, critiquant implicitement une approche trop focalisée sur la vitesse de retour à l'emploi plutôt que sur la stabilité professionnelle.

Inquiétudes de Julien Liradelfo et de Bénédicte Linard sur les moyens

Tout comme Ecolo, le Parti Socialiste s'inquiète par ailleurs des moyens alloués au Forem alors que celui-ci se voit chargé de garantir la cohérence globale du parcours. Julien Liradelfo, représentant du PTB, a déclaré que sur le principe, on ne peut qu'être d'accord avec les objectifs mais que dans les faits, la réforme ne va pas dans le bon sens selon lui.

Il a soutenu que ce texte implique une vision où, si les gens ne retrouvent pas de travail, ce sera leur faute. Il a rappelé la réalité d'un marché de l'emploi où on compte presque 9 personnes pour un seul emploi, dénonçant une vision qui ne tient pas compte de cette pénurie structurelle d'offres. Bénédicte Linard, pour Ecolo, a pointé particulièrement l'avènement de l'intelligence artificielle rendant le marché de l'emploi de plus en plus inaccessible.

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Bénédicte Linard a ajouté que le projet de décret ne réforme pas réellement les parcours pour l'emploi mais renforce surtout les possibilités d'exclusion sociale. Julien Liradelfo a enfin résumé cette opposition croissante en indiquant que la réforme ignore les défis technologiques et structurels actuels, laissant les travailleurs précaires sans filet de sécurité réel face à la transformation numérique du travail.