Wallonie : Nouveau plan loup pour renforcer la cohabitation et protéger les élevages

La Wallonie lance un nouveau plan loup basé sur quatre axes pour sécuriser les éleveurs face à l'augmentation des attaques, notamment dans l'arrondissement de Verviers.

La Région wallonne a officiellement annoncé le lancement d'un nouveau plan loup visant à transformer la gestion de la présence de l'espèce sur son territoire. Cette décision majeure intervient alors que la situation s'est drastiquement dégradée par rapport aux années précédentes. L'objectif affiché par les autorités est de passer d'une logique de simple réimplantation à une stratégie active de cohabitation entre les populations ovines et les prédateurs.

Déclencheur de la réforme urgente

Le principal moteur de cette révision est l'augmentation vertigineuse du nombre d'attaques recensées au cours des derniers mois. L'arrondissement de Verviers est identifié comme la zone la plus gravement touchée par la situation. Les données statistiques font état de 58 attaques spécifiques dans cet arrondissement, sur un total de 141 incidents enregistrés à l'échelle de l'ensemble de la Wallonie. Ces chiffres illustrent une pression sanitaire et économique considérable sur le bétail local.

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Le plan actuel, en vigueur depuis 2020, est considéré comme obsolète car il a été conçu à une époque où la présence du loup en Wallonie était jugée insignifiante. La réalité du terrain a radicalement évolué depuis cette date. La densité de la population de loups a augmenté, rendant ces derniers plus visibles et plus fréquemment rencontrés par les habitants. Cette nouvelle réalité impose une adaptation immédiate des mesures de protection.

Les quatre piliers de la stratégie

Le nouveau dispositif s'articulera autour de quatre axes stratégiques précis pour améliorer la sécurité des troupeaux. Le premier axe consiste à renforcer concrètement la protection des élevages. Cette mesure vise à sécuriser les animaux même en dehors des zones officiellement définies comme zones d'implantation permanente du loup, élargissant ainsi le périmètre de sécurité.

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Le deuxième axe porte sur l'indemnisation des victimes. La Région wallonne souhaite faciliter l'accès aux fonds pour les agriculteurs et les agricultrices touchés. L'élargissement des critères d'indemnisation vise à compenser plus rapidement et plus justement les pertes économiques subies par les éleveurs suite aux attaques nocturnes.

Le troisième axe introduit de nouvelles méthodes de prévention sur le terrain. Il permettra l'usage, par des agents autorisés, de tirs non létaux dans le but d'effaroucher les loups. Ces techniques visent à éloigner les prédateurs sans recourir à la mort, dans le respect strict du cadre juridique européen qui protège l'espèce. C'est une mesure préventive destinée à réduire la familiarisation des animaux avec le bétail.

Le quatrième et dernier axe prévoit des exceptions potentielles pour les cas les plus graves. Il autorise, dans certaines circonstances définies, l'abattage d'un animal identifié comme problématique. Cette mesure représente le changement le plus significatif par rapport à l'approche précédente, tout en restant cadrée par les réglementations européennes en vigueur.

Définition et concertation sur les cas critiques

La notion de loup problématique fait l'objet de précisions nécessaires pour éviter toute ambiguïté. Anne-Catherine Dalcq, ministre MR de la Forêt et de la Nature, a annoncé qu'une concertation approfondie serait menée avec l'ensemble des parties prenantes. Cette démarche vise à établir des critères clairs et acceptés par tous pour identifier quels individus doivent être concernés.

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Les modalités permettant de qualifier un loup de problématique seront définies collectivement. L'objectif est de déterminer objectivement quand un animal exerce une pression trop importante sur les élevages, rendant la coexistence impossible. Cette approche collaborative vise à légitimer les décisions difficiles tout en protégeant l'écosystème et les activités rurales.

Mesures transitoires et application immédiate

En attendant l'application complète du nouveau plan, la ministre a ordonné la mise en place de mesures transitoires urgentes. Le Département Nature et Forêt (DNF) a été chargé d'effectuer des rondes régulières pour dissuader les prédateurs. Ces patrouilles renforcées constituent une première étape de sécurisation du territoire.

Des dispositifs lumineux et sonores doivent être installés stratégiquement pour effrayer les loups. Parallèlement, l'autorisation de tirs d'effarouchement a été étendue à certaines zones critiques identifiées comme à haut risque. Ces actions immédiates visent à apaiser l'anxiété des éleveurs et des habitants confrontés à la détresse de perdre leur bétail chaque nuit.