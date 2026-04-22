Wallonie : Soutien aux opérateurs non-marchands face à la hausse des prix des carburants

Le ministre wallon Yves Coppieters se dit prêt à prendre des mesures exceptionnelles pour aider les asbl wallonnes à faire face à l'augmentation de l'indemnité kilométrique imposée par les mesures fédérales contre la hausse des prix des carburants.

Le ministre wallon en charge de la Santé et de l’Economie sociale, Yves Coppieters , représentant le parti Engagés, a exprimé sa volonté mercredi de prendre en considération des mesures d’accompagnement spécifiques pour les opérateurs wallons du secteur non-marchand .

Ces mesures seraient destinées à atténuer les impacts financiers potentiels liés à la mise en œuvre des décisions prises au niveau fédéral pour soutenir les travailleurs face à l’augmentation significative des prix des carburants. La situation est particulièrement délicate en Wallonie, où une proportion importante des structures fournissant des services essentiels tels que l’aide et les soins infirmiers à domicile opèrent sous le statut d’association sans but lucratif (asbl).

Ces organisations sont souvent caractérisées par des ressources financières limitées, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux fluctuations économiques et aux nouvelles obligations financières. Suite aux annonces du gouvernement fédéral mardi concernant les mesures visant à contrer la hausse des prix de l’énergie, il est probable que ces structures wallonnes soient sollicitées pour augmenter l’indemnité kilométrique versée à leurs employés.

Bien que cette augmentation soit une réponse directe à la nécessité de compenser les coûts de transport accrus pour les travailleurs, elle pourrait exercer une pression considérable sur les budgets déjà tendus de ces asbl. Le ministre Coppieters a souligné son engagement à surveiller attentivement l’évolution de ces mesures et leur impact sur la stabilité économique et financière des opérateurs concernés.

Interrogé en séance plénière du parlement wallon par le député Vincent Crampont du PS, il a réaffirmé sa détermination à agir si nécessaire. Il a précisé qu’il était disposé à envisager des interventions exceptionnelles, ciblées et temporaires, afin de rétablir un équilibre financier pour les opérateurs qui en ressentiraient le plus fortement les effets.

Cette approche pragmatique témoigne d’une volonté de protéger les services essentiels fournis par ces organisations et d’assurer la continuité des soins à domicile pour les populations vulnérables. Le conseil ministériel restreint, communément appelé « kern », a conclu mardi soir un accord sur un ensemble de mesures d’aide destinées à soutenir les ménages et les travailleurs face à la flambée des prix des carburants et de l’énergie.

Parmi les solutions envisagées figure notamment la proposition d’inciter les employeurs à augmenter l’indemnité kilométrique de leurs employés, dans une limite maximale de 10 centimes par kilomètre. Cette augmentation serait compensée par un mécanisme de crédit d’impôt, visant à alléger la charge financière pour les entreprises. Le ministre Coppieters a insisté sur la nécessité d’une approche coordonnée entre les différents niveaux de pouvoir pour garantir l’efficacité de ces mesures et minimiser les conséquences négatives pour les opérateurs du secteur non-marchand.

Il a également souligné l’importance d’une évaluation continue de l’impact de ces mesures afin d’ajuster les interventions si nécessaire et de garantir une réponse adéquate aux besoins des travailleurs et des organisations concernées. La situation actuelle exige une vigilance accrue et une collaboration étroite entre les différents acteurs pour faire face aux défis posés par la crise énergétique et préserver la qualité des services de soins à domicile en Wallonie





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