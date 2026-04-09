Wallonie : Un arrêté encadre l'usage des robots-tondeuses pour protéger la faune nocturne

La Wallonie adopte une mesure visant à protéger les hérissons et autres animaux nocturnes en interdisant l'utilisation des robots-tondeuses la nuit. Cette décision fait suite à une augmentation des blessures et des décès constatés par les centres de revalidation pour animaux sauvages. Une campagne d'information accompagnera la mise en œuvre de la mesure.

Le gouvernement wallon a franchi une étape importante en matière de protection de la faune nocturne . Un arrêté, adopté jeudi, encadre désormais l'utilisation des robots-tondeuses sur le territoire régional. Cette mesure, visant principalement à préserver les hérissons , prévoit une interdiction d'utilisation de ces appareils entre 18h00 et 9h00 du matin.

La décision fait suite à une préoccupation croissante concernant les blessures graves et les décès d'animaux sauvages, constatés chaque année par les centres de revalidation pour animaux sauvages (CREAVES) et les vétérinaires. La ministre de la Nature, Anne-Catherine Dalcq, a souligné l'ampleur du problème en révélant que près de 7.000 hérissons ont été pris en charge dans les CREAVES en 2023. L'arrêté représente une réponse concrète face à cette situation, soulignant l'importance de concilier les besoins humains et la protection de la biodiversité. Le gouvernement espère ainsi réduire significativement le nombre de blessures et de décès liés à l'utilisation des robots-tondeuses, tout en sensibilisant les citoyens à la fragilité de la faune locale





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