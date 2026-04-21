Wallonie : Un nouveau contrat de gestion ambitieux pour moderniser le réseau TEC

Le gouvernement wallon a adopté un nouveau contrat de gestion pour l'OTW, axé sur l'efficacité, l'intermodalité, la modernisation technologique et l'instauration d'un service garanti en cas de grève.

Le gouvernement wallon a franchi une étape décisive dans la modernisation du transport public en validant les contours définitifs du nouveau contrat de gestion liant la Région à l'Opérateur de Transport de Wallonie ( OTW ). Cette refonte stratégique, qui succède à une première mouture jugée trop ambitieuse par l'actuelle majorité, se veut désormais pragmatique. L'enjeu est de taille : il s'agit de redynamiser le réseau TEC tout en garantissant une gestion rigoureuse des deniers publics.

L'accent est mis sur une meilleure couverture des zones rurales grâce à un renforcement notable du transport à la demande, une solution flexible visant à désenclaver les territoires les moins denses. Parallèlement, la stratégie ambitionne de lier plus efficacement les pôles économiques, les zones d'activités et les sites touristiques, favorisant ainsi la mobilité des travailleurs et des visiteurs. Sur le plan des infrastructures, la rationalisation des ressources impose une priorisation claire des chantiers majeurs. Le métro de Charleroi et le développement des busways à Liège demeurent les piliers de cette vision à moyen terme. Une attention particulière est portée à l'intermodalité, avec pour objectif d'assurer une connexion fluide entre le réseau TEC et le rail. Un programme de déploiement progressif est prévu : cinq gares seront identifiées comme prioritaires avant la fin de l'année en cours, suivies d'une extension du dispositif à dix nouvelles gares chaque année. Dans ces nœuds de correspondance, une coordination stricte des horaires sera exigée. De plus, l'expérience utilisateur sera modernisée par la simplification de l'achat des titres de transport, l'introduction de l'abonnement mensualisé et la généralisation progressive du paiement par carte bancaire à bord des véhicules, sans oublier l'amélioration de l'information voyageur en temps réel. La réforme s'attaque également à une question sensible : la mise en place d'un service garanti en cas de mouvement social. S'inspirant du modèle appliqué par la SNCB, l'exécutif wallon impose à l'OTW l'obligation de communiquer aux usagers les lignes maintenues au moins 48 heures à l'avance, avec une mise à jour constante de ces informations. Si le ministre privilégie la concertation entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales pour définir les modalités précises de ce protocole d'ici fin 2027, il a néanmoins prévenu que, en cas d'échec des négociations sociales, le gouvernement n'hésiterait pas à légiférer par décret. Cette exigence de continuité du service public témoigne de la volonté de restaurer la confiance des citoyens envers le réseau, en minimisant l'impact des aléas sociaux sur les déplacements quotidiens de milliers de Wallons





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Transport Public Wallonie OTW Service Garanti Intermodalité

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