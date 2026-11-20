La Wallonie maintient la vigilance orange pour les fortes pluies et vents forts. L'IRM émet des avertissements pour plusieurs provinces, appelant à la prudence routière et à la surveillance des zones inondables.

La région wallonne se trouve actuellement sous surveillance accrue suite à l'émission d'une alerte orange par l'Institut Royal Météorologique de Belgique ( IRM). Cet avertissement majeur concerne plusieurs provinces du territoire wallon et vise à préparer les autorités et la population aux conditions météorologiques difficiles qui persistèrent jusqu'en fin de soirée.

Cadre météorologique et alertes IRM

L'IRM a qualifié la situation actuelle d'état de danger potentiel. Les services de prévision annoncent la persistance de pluies soutenues sur une large partie de la région. Parallèlement, des rafales de vent sont attendues, avec des vitesses pouvant atteindre des valeurs comprises entre 50 et 60 kilomètres par heure. Ces phénomènes conjugués augmentent significativement les risques d'inondations rapides et de dégâts matériels liés aux intempéries.

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Mobilisation de la cellule d'expertise

En réaction directe à cette montée du niveau d'alerte, les autorités wallonnes ont procédé à une réunion opérationnelle ce vendredi matin. Cette session avait pour objectif de réunir la cellule d'expertise dédiée à la gestion des risques majeurs. La convocation immédiate de cette instance technique démontre la volonté de coordonner les moyens de réponse disponibles pour faire face aux conséquences immédiates des précipitations abondantes et des fortes rafales de vent signalées par l'institut.

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Consignes de prudence routière et préventives

Les experts mettent en garde les usagers de la route contre les risques accrus d'accidents. La visibilité réduite et la présence d'eau sur les chaussées créent des conditions de conduite dangereuses. Il est impératif pour chaque automobiliste d'adapter sa vitesse et de rester extrêmement vigilant. Les conseils de prudence incluent également la méfiance envers les avaloirs qui risquent d'être saturés par le volume d'eau important, augmentant le danger de nappes d'eau et d'engorgement des réseaux d'assainissement.

Conséquences immédiates et suivi

Les dégâts observés jusqu'à présent restent limités, mais la vigilance demeure de rigueur. L'alerte jaune a déjà provoqué de grosses précipitations, des avaloirs bouchés et quelques accidents de la circulation. Les autorités souhaitent éviter que la situation ne dégénère davantage avec la transition vers l'orange. La surveillance est maintenue jusqu'à ce que les conditions météorologiques s'améliorent officiellement, garantissant ainsi la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire concerné.