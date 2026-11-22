Le Challenge Tennis-Télévie à Waterloo réunit personnalités et joueurs pour collecter des fonds, avec 1.200.000 euros récoltés depuis 22 ans pour la recherche.

Waterloo se mobilise ce dimanche pour la vingt-deuxième édition du Challenge Tennis- Télévie, un événement caritatif majeur qui rassemble passionnés de sport et personnalités publiques autour d'une cause unique : le financement de la recherche contre le cancer. Cette rencontre annuelle s'inscrit dans la continuité du Challenge Allan Sport, une initiative à la réputation solide qui a su démontrer sa capacité à fédérer les communautés wallonnes et bruxelloises à travers diverses disciplines sportives.

Un bilan financier historique de 22 ans de collecte

Le bilan accumulé sur plus de deux décennies de cette initiative caritative est particulièrement impressionnant, avec une somme totale de 1.200.000 euros déjà récoltés pour financer les projets de recherche médicale. Ce résultat chiffré témoigne de la fidélité durable des participants et de l'ancrage profond de l'événement dans le calendrier des actions solidaires régionales, dépassant largement le cercle initial des amateurs de tennis.

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La stratégie du Challenge Allan Sport a évolué au fil des années pour inclure une variété d'activités telles que le poker, la marche, le jogging et le padel, permettant d'élargir progressivement l'assiette des donateurs. Cette diversification des formats sportifs a permis de maintenir une dynamique constante, transformant chaque édition en un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur associatif et les bénévoles engagés dans la lutte contre les maladies oncotologiques.

Programme sportif et participation de personnalités connues

Au cœur de cette journée dédiée à l'action humanitaire, pas moins de 80 matchs sont programmés tout au long de la journée sur les courts de Waterloo, créant une ambiance à la fois compétitive et conviviale propice à l'échange. Le principe repose sur une mise en scène soignée où les champions des clubs wallons et bruxellois s'affrontent directement, offrant aux spectateurs une proximité rare avec le monde du sport professionnel amateur.

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L'après-midi est spécifiquement dédiée à la participation de figures emblématiques du grand public belge, dont la présence garantit un fort écho médiatique et une mobilisation accrue du public. Sont notamment annoncés sur les courts Bérénice, Walter Baseggio, Enzo Scifo, Denis Goeman et Richard Ruben, qui viendront partager quelques échanges avec les joueurs pour contribuer activement à l'élan solidaire et soutenir financièrement la cause.

Moments forts entre déjeuner buffet et vente aux enchères

Les organisateurs ont structuré la journée autour de plusieurs temps forts conçus pour maximiser la récolte de fonds, en commençant par un déjeuner prévu dès midi autour d'un vaste buffet pendant que les matchs se poursuivent sans interruption. Cette approche permet de maintenir l'attention du public et des donateurs sur l'événement pendant toute la durée de la manifestation, encourageant les contributions spontanées tout au long de la journée.

Un autre temps fort très attendu concerne la vente aux enchères dont les bénéfices seront intégralement reversés au Télévie, une tradition qui ajoute une dimension artistique et culturelle à la rencontre sportive. Comme lors des précédentes éditions, un dessin original de Philippe Geluck doit être proposé à la vente, un événement qui constitue chaque année un moment clé avec l'espoir avoué de rapporter encore plusieurs milliers d'euros supplémentaires pour soutenir la recherche.

Perspectives futures et calendrier des prochaines initiatives

La dynamique caritative ne s'arrêtera pas avec cette journée waterlooise, puisque les organisateurs ont déjà annoncé le prochain rendez-vous officiel de la série : le cinquième Challenge Padel-Télévie se tiendra le 14 février 2027. Cette programmation anticipée démontre la vision à long terme des promoteurs de l'événement et leur volonté de maintenir une présence régulière sur le calendrier des actions sociales.

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Entre ces rendez-vous sportifs et ces actions de solidarité concrètes, le Challenge Tennis-Télévie confirme ainsi sa place parmi les événements qui comptent véritablement pour le Télévie, en créant un lien tangible entre le divertissement, la compétition amicale et la contribution directe à la science médicale. Cette pérennité de l'action collective reste un pilier essentiel du paysage associatif belge contemporain.