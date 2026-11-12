Wavre : Baisse du revenu cadastral pour revitaliser la rue du Commerce

La commune de Wavre réduit le revenu cadastral de la rue du Commerce pour alléger la fiscalité et combattre la désertification commerciale du centre-ville.

La ville de Wavre a engagé une initiative fiscale spécifique visant à enrayer le déclin commercial de son centre-ville en ciblant directement la rue du Commerce. Cette mesure administrative vise à réduire le revenu cadastral des bâtiments situés dans cette artère principale, une décision qui représente un levier économique majeur pour soulager la pression fiscale subie par les propriétaires et les commerçants locaux. Le projet, dont le marché d'étude a été confié à l'Association du management de centre-ville (AMCV), tente de corriger un déséquilibre structurel hérité du passé.

Un héritage fiscal datant de 1975

Le revenu cadastral des bâtiments concernés a été déterminé au 1er janvier 1975, une date qui ne reflète plus la réalité économique actuelle du commerce. Selon les observations des acteurs locaux, la valeur intrinsèque des biens est aujourd'hui nettement inférieure à ce chiffre historique, créant une inéquité fiscale flagrante. À l'époque, la nature de l'activité commerciale à Wavre, comme dans de nombreuses autres villes, était profondément différente, avec une fréquentation et un marché plus denses.

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Ce décalage temporel a conduit à une appauvrissement progressif des centres-villes, marquant une diminution générale de l'activité économique. Les commerçants ont vu leur clientèle se délocaliser vers des zones périphériques ou des centres commerciaux modernes, mais le fardeau fiscal est resté ancré aux niveaux d'il y a半个 siècle. En conséquence, les propriétaires immobiliers se retrouvent avec des précomptes immobiliers colossaux qui pèsent lourdement sur la rentabilité de leurs actifs.

La position des commerçants et des échevins

Stéphanie Ghenne, coprésidente de l'Association des commerçants de Wavre, qualifie cette diminution du revenu cadastral d'excellente idée, bien qu'elle la juge insuffisante à elle seule. Elle s'interroge publiquement sur le choix de limiter cette mesure à la seule rue du Commerce, se demandant pourquoi l'effort fiscal ne s'étend pas à l'ensemble du centre-ville. Pour elle, cette approche isolée ne résout pas l'ensemble des problèmes de compétitivité commerciale qui touchent la ville.

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Stéphanie Ghenne exprime également l'espoir que cette réduction de la charge fiscale se traduise par une baisse concrète des loyers. Elle envisage une réaction positive des propriétaires envers leurs locataires, notamment les commerçants, qui pourraient ainsi bénéficier de conditions de location plus avantageuses. Cette attente souligne le lien direct entre la fiscalité foncière et la viabilité économique des petites entreprises installées dans les cellules commerciales du centre.

Des locaux vacants et de nouvelles visions stratégiques

Aurore Goyens de Heusch, échevine du Commerce à Wavre, met en lumière la gravité de la situation en rappelant que certaines cellules commerciales restent vides depuis plus de 10 ans. Ce vide commercial prolongé illustre l'ampleur de la désertification et justifie les mesures d'urgence prises par la commune. La présence de ces boutiques inoccupées nuit à l'attractivité globale de la zone et décourage les nouvelles implantations commerciales.

Pour remédier à ce problème structurel, la commune propose une réaffectation de ces cellules vides afin de changer leur fonction initiale. Jean-Luc Calonger explique que de nouvelles vocations peuvent être explorées, telles que la fonction résidentielle, des espaces productifs, des ateliers artisanaux ou encore des bureaux. Cette approche cherche à adapter le bâti ancien aux besoins contemporains de la population et de l'économie locale.

Prochaines étapes et horizon stratégique

Il n'existe actuellement pas de projet concret immédiat pour cette réaffectation, mais il s'agit d'une vision stratégique à moyen terme pour le centre-ville de Wavre. La commune entend utiliser cette approche multifonctionnelle pour revitaliser les espaces sous-utilisés et attirer de nouvelles populations ou activités. Cette stratégie s'inscrit dans une logique plus large de réhabilitation urbaine et d'animation du centre-bourg.

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La réduction du revenu cadastral sur la rue du Commerce reste le premier levier actionnable dans ce plan de sauvetage. Les résultats de l'étude confiée à l'AMCV détermineront les modalités précises de cette baisse, qui doit servir de catalyseur à une dynamique positive. Si les propriétaires réagissent comme espéré par les associations, cette mesure pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la vacance commerciale et la stagnation fiscale qui pénalisent Wavre depuis des décennies.