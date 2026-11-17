Wayne Rooney révèle ses pensées suicidaires et sa lutte contre l'alcool lors de sa carrière triomphale à Manchester United, expliquant son silence face à la détresse.

Wayne Rooney a brisé son silence en déclarant qu'il avait envisagé le suicide alors qu'il atteignait le zénith de sa carrière professionnelle au sein du club de Manchester United. L'ancien attaquant emblématique de l'équipe anglaise, actuellement âgé de 41 ans, a partagé les détails intimes de son combat contre l'alcoolisme et la détresse psychologique, des luttes qu'il a longtemps dissimulées derrière ses nombreux succès sportifs et son statut de star mondiale.

Confession publique dans le podcast Life At The Midpoint

Ce témoignage poignant a été révélé lors d'une édition du podcast intitulé Life At The Midpoint, diffusée le mardi et présentée par la journaliste britannique Gabby Logan. Rooney, qui compte 120 sélections en équipe d'Angleterre, a expliqué que sa santé mentale s'est progressivement dégradée après son mariage survenu en juin 2008 et la naissance de son fils aîné, Kai, en novembre 2009. Cette période coïncidait paradoxalement avec une phase extrêmement faste de sa carrière sous le maillot des Red Devils, où il consolidait son statut de légende vivante du football.

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Mécanisme de l'isolement et consommation d'alcool

L'ancien enfant prodige du football, ayant débuté professionnellement à Everton à l'âge de 16 ans avant de rejoindre Manchester United à 18 ans, a décrit un mécanisme de fuite complexe. Il s'enfermait parfois pendant deux jours d'affilée pour consommer de l'alcool, loin des regards et de la pression médiatique. Rooney a admis que cette comportement, bien qu'egoïste, était une tentative désespérée de gérer une crise interne, car il ne souhaitait absolument pas que son jeune fils Kai le voit dans un tel état de décomposition physique et morale.

Pression médiatique et premiers symptômes suicidaires

Exposé très jeune à une forte pression populaire et médiatique, Rooney a confessé être arrivé à un point de rupture où il envisageait activement le suicide. Il expliquait ne plus vouloir être entouré de qui que ce soit et éviter les interactions sociales de base, comme entrer dans les magasins ou se promener dans la rue, craignant d'être jugé ou reconnu dans sa vulnérabilité. Cette peur de montrer la moindre faiblesse l'a conduit à garder ses tourments pour lui-même pendant une longue période, isolant sa souffrance de son entourage proche.

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Révélation à sa famille et soutien thérapeutique

La prise de conscience est intervenue lorsque Rooney a fini par se confier à sa mère ainsi qu'à son épouse, Coleen, avant de chercher l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Il a consulté un thérapeute pour tenter de comprendre les causes profondes de sa détresse, notant avec lucidité que bien qu'il fût au sommet de sa carrière et vivait un moment familial crucial, il ne ressentait aucune joie. Il a reconnu avoir toujours été à l'aise sur les terrains, mais avoir véritablement beaucoup souffert dans tous les autres aspects de sa vie quotidienne.

Parcours professionnel et impact durable

Wayne Rooney a joué pour Everton entre 2002 et 2004, puis pour Manchester United de 2004 à 2017, remportant le championnat d'Angleterre et la Ligue des Champions en 2008, avant un retour à Everton et un bref passage aux États-Unis chez DC United. Il a terminé sa carrière de joueur à Derby County, où il a également lancé sa carrière d'entraîneur. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des consultants les plus influents de la télévision anglaise, utilisant sa plateforme pour normaliser les discussions autour de la santé mentale dans le sport de haut niveau.