Waymo suspend la circulation de ses robotaxis sur les autoroutes de Californie. Cette décision suit plusieurs incidents mettant en danger la sécurité publique dans l'État.

L'entreprise américaine Waymo, filiale d' Alphabet, a suspendu immédiatement l'exploitation de ses véhicules autonomes sur les autoroutes de l'État de Californie. Cette mesure stricte intervient peu de temps après que l'agence de réglementation locale a classé les activités de conduite sans chauffeur sur les voies rapides comme une menace immédiate pour la sécurité publique.

Interdiction californienne suite aux risques sécuritaires

L'agent responsable a officiellement déclaré que les opérations de Waymo sans conducteur sur les autoroutes constituaient un danger inacceptable pour les usagers de la route. Cette décision réglementaire intervient dans un contexte où le véhicule autonome de l'entreprise, qui est le leader mondial du secteur des voitures sans chauffeur, est devenu une présence familière dans de nombreux États américains.

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À partir de la date de l'annonce, les robotaxis de Waymo ne sont plus autorisés à circuler sur les autoroutes de la Californie. Cette restriction s'applique spécifiquement aux réseaux de transport à grande vitesse, bien que les véhicules puissent continuer leurs services sur les routes urbaines locales sous réserve de conformité avec d'autres réglementations en vigueur.

Incidents virals et zones de construction fermées

Un incident spécifique a récemment attiré l'attention du grand public et des autorités après s'être répandu rapidement sur les réseaux sociaux. Un robot Waymo a tenté de dépasser deux véhicules de police qui ralentissaient la circulation, effectuant d'abord une manœuvre par la gauche puis une autre par la droite, créant ainsi une situation de circulation potentiellement dangereuse.

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En plus de cet événement médiatisé, l'agence a signalé d'autres incidents similaires qui ont contribué à la décision d'interdiction. Par exemple, trois robotaxis ont pénétré dans une zone de construction située sur une section d'autoroute fermée au sud de San Francisco. Ces erreurs de navigation ont démontré des failles critiques dans la capacité du système à gérer les environnements routiers complexes et restreints.

Ces multiples événements ont convaincu les régulateurs que les mesures de sécurité actuelles étaient insuffisantes pour garantir la protection des conducteurs humains et des passagers partageant les mêmes axes de circulation rapides. L'agence a exigé des changements tangibles avant toute reprise des services sur ces infrastructures critiques.

Impact global et présence internationale de Waymo

Outre la Californie, Waymo opérait également des services sur les autoroutes dans d'autres régions clés des États-Unis. Ces zones incluaient Phoenix en Arizona, Miami en Floride et Austin au Texas, où les véhicules autonomes circulaient régulièrement dans le cadre de leurs opérations commerciales.

L'entreprise est actuellement active dans une dizaine d'États américains, totalisant plus de 500 000 trajets par semaine. Cette volume d'activité massive illustre l'ampleur de son déploiement technologique, mais aussi les défis logistiques et sécuritaires inhérents à une expansion aussi rapide à travers des infrastructures routières variées.

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Waymo a également lancé des tests de ses véhicules à Londres depuis 2026, marquant son entrée sur le marché international. L'entreprise projette d'étendre ses opérations à d'autres grandes métropoles mondiales telles que Madrid, Munich et Tokyo, visant à devenir un acteur majeur de la mobilité urbaine autonome à l'échelle planétaire.

Technologie fiable mais critiques sur le jugement humain

Malgré ces restrictions réglementaires, la technologie de conduite autonome de Waymo fonctionne généralement de manière fiable lors des trajets quotidiens. Les ingénieurs de Google, la maison mère, continuent d'affiner les algorithmes pour améliorer la réactivité et la prise de décision en temps réel.

Cependant, les critiques soulignent que le système manque souvent de jugement humain dans des situations imprévues ou atypiques. Cette lacune perçue dans l'adaptabilité face à des scénarios complexes reste le point central des débats concernant la sécurité routière et la responsabilité légale en cas d'accident.