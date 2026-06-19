Weather Updates and Cancellations Due to High Temperatures and Storms

The news text provides updates on the weather conditions, including high temperatures and on-going thunderstorms with hail, and mentions a possible heatwave. It also includes information on cancellations of events and activities due to the weather conditions.

De komende dagen staan zowel hoge temperaturen als onweersbuien met hagel op het programma. Tot en met zaterdag is zelfs een hittegolf mogelijk. Volg alle updates over het weer in deze liveblog.

Klanten van de Leuvense traiteurzaak Foodgarage die verkoeling zoeken tijdens de lunch, kunnen tijdelijk een tafel reserveren in de koelcel. Het aanbod geldt zolang de hittegolf duurt. Een trui en een lange broek zijn evenwel aangewezen, zegt zaakvoerder Erwin Mertens.

"Hoe koud het er is? 3 tot 5 graden. " Er geldt ook een verbod op evenementen in openlucht in Gent. "Organisatoren waarvan er er al voorzieningen buiten staan, moeten hun infrastructuur beveiligen tegen het onweer", klinkt het bij de stad. Het is ook verboden van 18 uur vanavond tot 9 uur morgenochtend om parken, bossen en begraafplaatsen te betreden.

"Het verbod geldt voor alle publiek toegankelijke groenzones. Ook de Blaarmeersen is een groenzone. In de strandzone worden vanaf 16 uur geen nieuwe bezoekers meer toegelaten", deelt de stad mee. De Stad adviseert om binnen te blijven.

"Ga niet de baan op als het niet moet. Word je toch buiten verrast? Blijf weg van bomen, open vlaktes en water.

" In Ronse gaat vanavond de 3e editie van het Midsummer Festival van start. Het driedaagse festival loopt tot en met zondagavond. Door de voorspelde hitte zetten de organisatoren voetbadjes in om de festivalgangers te verkoelen. De organisatie zorgt ook voor een evacuatieplan bij onweersbuien.

De organisatie van de Lo Trail, een loopwedstrijd in Lochristi, neemt extra maatregelen tegen de hitte. De organisatie verwacht zondag 1.350 deelnemers die 7 of 13 kilometer zullen lopen of wandelen. Het zal zondag zo'n 30 graden worden, daarom komen er watersproeiers en een extra bevoorradingspunt. Het kwik in Ukkel is vanmiddag opgelopen tot 32 graden Celsius en daarmee is het dagrecord voor 2000 verbroken.

Dat zegt weerman David Dehenauw van het KMI. Later vandaag volgen definitieve cijfers. Het concert van Fenrick in het openluchttheater Rivierenhof zal vanavond niet doorgaan. Het park sluit omdat het KMI waarschuwt voor een hevige storm.

Ook Zomer Antwerpen last vanavond een concert af. Door het voorspelde stormweer sluiten alle provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen. Dat gebeurt vanaf 19 uur. Recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas sluit al vroeger, om 16 uur.

Het gaat om de zeven provinciale domeinen Puyenbroeck in Wachtebeke, De Gavers in Geraardsbergen, De Ster in Sint-Niklaas, De Brielmeersen in Deinze, Het Leen in Eeklo, De Boerekreek in Sint-Laureins en Nieuwdonk in Berlare. Alle groen- en recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen sluiten vanavond de deuren vanwege de code oranje die het KMI heeft afgekondigd voor onweersbuien. Het wandel- en loopevenement Nacht van Vlaanderen in Torhout gaat vanavond niet door.

Door het voorspelde stormweer heeft de stad in overleg met de gemeentelijke veiligheidscel beslist om geen risico te nemen. Turisten die een koetsritje door het centrum van Brugge willen maken, zullen op een andere dag moeten terugkeren. Door de hitte zijn de paarden op stal gebleven. In Aalst gaan alle parken vanaf 18 uur dicht en worden alle activiteiten in openlucht afgelast tot zaterdagochtend.

De onweerszone wordt daar vooral tussen 18 uur en middernacht verwacht. Merelbeke-Melle neemt maatregelen. Daar worden tussen 21 en 22 uur intense regenbuien en rukwinden tot 120 à 135 kilometer per uur verwacht. Burgemeester Egbert Lachaert raadt aan om parken en recreatiedomeinen vanaf 18 uur te vermijden.

Vanaf 19 uur geldt een toegangsverbod. Gent roept inwoners op om losse spullen vast te maken, ramen en deuren te sluiten en niet onnodig de baan op te gaan. Bij levensgevaar blijft 112 het noodnummer. Voor stormschade zonder acuut gevaar vraagt de stad om online een melding te doen bij de brandweer of 1722 te bellen.

Het elektriciteitsverbruik in ons land ligt substantieel hoger, zo blijkt uit cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia. De nood aan afkoeling stuwt de vraag. In vergelijking met het gemiddelde van de voorbije 4 vrijdagen ligt de afname vandaag een halve tot een hele gigawatt hoger, aldus Elia-woordvoerster Carolien Pouleyn





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