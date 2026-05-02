Week-end perturbé : Averses, orages et rafraîchissement attendus

Le week-end s'annonce instable en Belgique avec des averses orageuses, un risque de grêle et de fortes rafales de vent. Le temps se rafraîchira progressivement et la pluie persistera au début de la semaine prochaine.

Le week-end s'annonce encore perturbé sur l'ensemble du territoire belge, avec une alternance de passages pluvieux, d'averses orageuses et de périodes plus calmes, bien que rarement complètement sèches.

Ce samedi soir et en début de nuit, les perturbations orageuses actuellement présentes sur le pays se déplaceront progressivement vers les Pays-Bas. Cependant, il est important de rester vigilant car le risque de fortes pluies intenses en un court laps de temps, la possibilité de chutes de grêle et de fortes rafales de vent persisteront localement. Ces phénomènes pourraient causer des gênes et nécessitent une attention particulière, notamment pour les activités de plein air et les déplacements.

Après minuit, une accalmie temporaire est attendue, avec un temps plus calme et moins humide, mais le ciel restera majoritairement couvert. Progressivement, de nouvelles précipitations se développeront sur la moitié ouest du pays, annonçant une journée de dimanche encore instable. Les températures minimales de cette nuit varieront considérablement en fonction de l'altitude, avec des valeurs autour de 10 degrés en haute Ardenne, et 14 ou 15 degrés dans le reste du pays.

Il est conseillé de prévoir des vêtements adaptés pour faire face à ces variations thermiques. Dimanche, la journée débutera sous un ciel nuageux avec des averses de pluie, plus particulièrement présentes durant la première moitié de la journée. Ces averses, à caractère variable, se déplaceront d'ouest en est, affectant progressivement l'ensemble du territoire. Au fur et à mesure que la journée avancera, le ciel deviendra plus variable, alternant entre passages ensoleillés et nuages.

Cependant, cette amélioration sera de courte durée, car de nouvelles averses orageuses se développeront dans l'après-midi, en provenance de la frontière française. Ces orages pourraient être particulièrement intenses, avec des précipitations abondantes en peu de temps et des rafales de vent fortes, représentant un risque potentiel pour les activités extérieures et les infrastructures. Malgré cette instabilité, le temps restera relativement doux, bien que plus frais que les jours précédents.

Les températures maximales atteindront 13 ou 14 degrés en Ardenne, 18 ou 19 degrés en Flandre, et 20 degrés en Lorraine belge. Il est donc important de suivre attentivement l'évolution de la situation météorologique et de prendre les précautions nécessaires en cas d'alerte. En soirée de dimanche, les dernières averses orageuses pourraient encore se produire, avant que le temps ne devienne progressivement plus sec avec l'apparition d'éclaircies.

En cours de nuit de dimanche à lundi, le ciel deviendra très nuageux, avec un risque de formation de brouillards et de faibles visibilités, rendant la conduite plus dangereuse. Les températures minimales oscilleront entre 8 et 13 degrés, ce qui confirme la tendance au rafraîchissement. Le début de la semaine prochaine sera également marqué par la présence de pluie et d'orages, confirmant une période de temps instable et plus frais.

Il est donc conseillé de rester informé des prévisions météorologiques et de s'adapter en conséquence. Les conditions météorologiques actuelles soulignent l'importance de la vigilance et de la préparation face aux phénomènes naturels. Les services de secours et les autorités locales restent mobilisés pour faire face à toute éventuelle situation d'urgence.

Il est recommandé de consulter régulièrement les informations diffusées par les médias et les sites spécialisés en météorologie pour suivre l'évolution de la situation et prendre les mesures de sécurité appropriées. La prudence est de mise, en particulier pour les personnes pratiquant des activités de plein air ou se déplaçant sur les routes. La situation météorologique actuelle nécessite une attention particulière et une adaptation constante





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Météo Belgique Orage Pluie Rafales Grêle Week-End Temps Prévisions Rafraîchissement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vague de chaleur et incendies : La Belgique et les Pays-Bas en alerteDes températures record et une sécheresse sévère provoquent des incendies en Belgique et aux Pays-Bas, suscitant des inquiétudes quant à l'avenir et à la répétition de ces phénomènes.

Read more »

« Circonstances aggravantes de haine » : l’enquête sur les violences racistes lors de la Coupe de BelgiqueL’enquête sur les violences racistes en marge de la Coupe de Belgique l’an dernier est terminée. Le 4 mai 2025, des groupes de hooligans brugeois avaient ciblé des habitants et commerces de Molenbeek. Des violences qui avaient fait 80 blessés.

Read more »

Météo : Risque d'orages et de fortes averses sur la BelgiqueAprès le passage de pluies nocturnes, la Belgique connaîtra une journée instable avec un risque croissant d'orages et de fortes averses, accompagnés localement de grêle et de rafales de vent. Le temps restera lourd et humide jusqu'à la fin de la semaine, avec une amélioration attendue pour vendredi.

Read more »

Phénomène Lumineux en Belgique : Une Fusée SpaceX et des Satellites Starlink en CauseDe nombreux Belges ont observé une étrange lumière dans le ciel vendredi soir. L'explication est une combinaison de la désintégration d'une fusée SpaceX et du déploiement de satellites Starlink, soulignant l'impact croissant des activités spatiales sur notre ciel nocturne.

Read more »

Belgique : La suppression du jour de repos dominical divise les commerçantsLa Fédération belge du commerce et des services obtient l'autorisation d'ouvrir le dimanche pour réduire la concurrence, mais cette mesure suscite des réactions mitigées parmi les commerçants, certains privilégiant le respect du jour de repos et la viabilité économique.

Read more »

Météo : Risque d'averses et d'orages ce week-endDes averses, localement intenses et potentiellement orageuses, sont attendues ce samedi et dimanche. Le temps restera doux mais plus frais en début de semaine prochaine avec un risque persistant de pluie et d'orages.

Read more »